Ricardo Montaner sobre Residente y J Balvin: “He visto con tristeza como dos colegas se ensañan hasta sacarse sangre”

Ricardo Montaner expresó unas palabras en torno a la polémica que protagonizan Residente y J Balvin desde hace algún tiempo y que ahora tuvo un nuevo capítulo tras el estreno de la canción en la que Residente ataca a J Balvin directamente.

Montaner usó su cuenta de Twitter para manifestar su sentir ante esta pelea, que inició cuando J Balvin quiso boicotear la edición 2021 del Grammy Latino por considerar que el género urbano no estaba recibiendo el reconocimiento que merecía.

“He visto con tristeza como dos colegas (diferentes) se ensañan hasta sacarse sangre. Lo de mi querido @residente con mi querido @JBALVIN es un acto despiadado, una masacre innecesaria, una ironía, un despilfarro de talento en una causa sin razón”, precisa Montaner al inicio de sus palabras.

El cantante y padre de Mau, Ricky y Evaluna Montaner pidió a Residente que no lo culpe o le cobre, pues solo le está dando un consejo.

“El éxito no es culpable de tus sinsabores ni la rabia es excusa para tus errores. Yo te invito Residente a un abrazo enorme, a José y a quienes para ti sean inferiores. No me culpes, no me cobres si algún día te encuentro, esto solo es un consejo de este cantante viejo…”, escribió Montaner

Además, invitó a los artistas a darse un abrazo y les dijo que en algún momento entenderán que nada de esta polémica era necesario.

“Algún día entenderán, que no era necesario, haberse batido a duelo, haberse acribillado. Yo se que ustedes dirán que este papel no me toca, yo pienso que de la abundancia del corazón, habla la boca. Dense un abrazo queridos… No hace falta tanto frío… Los quiero, Ricardo”, concluyó el artista.

¿Qué dijo Residente en su canción a J Balvin?

El rapero boricua le dedicó plenamente el tercer acto de su canción a J Balvin, aunque en los versos previos habían posibles referencias al colombiano.

“Este cobarde corderito mancebo es como un desayuno vegano: sin huevos. El pueblo luchando, los están matando y el tipo sube fotos de Ghandi rezando. No entiende los valores de la vida, se tiene que tatuar la palabra lealtad porque se le olvida. Es un imbécil con tinte de cabello que puso a mujeres negras con cadenas de perro en el cuello”, cantó Residente, además de mencionar directamente a “José”, nombre de J Balvin.

