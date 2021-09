Residente arremete contra J Balvin por llamar a boicotear los Latin Grammy 2021

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Recientemente se dieron a conocer los nominados a los Latin Grammy 2021, con 53 categorías distintas que premiarán lo mejor de la música latina, sin embargo, no todos quedaron contentos con el anuncio.

J Balvin no tardó en expresar su molestia y aseguró que la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación había discriminado al género urbano en sus nominaciones argumentando que no le dieron la importancia suficiente a los reguetoneros, a pesar de que el colombiano aparece con cinco nominaciones e incluyeron a artistas como Rauw Alejandro, Myke Towers, Naty Peluso, entre otros.

“Los Grammys no nos valoran, pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros porque se merecen todo el respeto. Pero ya el truco está aburrido. Les damos rating, pero no nos dan el respeto (Pd. Estoy nominado para que no vengan que estoy dolido)”, escribió Balvin a través de redes sociales.

No obstante, la arremetida del intérprete de ‘¿Qué más pues?’ en contra de los Latin Grammy no paró allí, pues además pidió al resto de sus colegas no asistir a la ceremonia.

“Los que tienen poder en el género ninguno debería ir, es decir, todos, porque somos un movimiento”, agregó en un tuit.

Por supuesto, esto generó todo tipo de reacciones entre el público y artistas de la industria como el puertorriqueño René Pérez Joglar, conocido artísticamente como Residente, quien salió a responder al llamado del colombiano.

“Estoy perdido, José. Si los Grammy no nos valoran entonces, ¿por qué yo tengo 31 Grammys?, yo no soy urbano, yo no rapeo o ¿de qué género estamos hablando? Porque por lo que vi ayer nominaron a muchos colegas que le metieron cabrón”, señaló en un video que había publicado en Instagram. Este ya no aparece en su perfil.

Asimismo, René dijo que “creería lo del boicot si el año pasado, cuando te nominaron 13 veces, no ibas para los Grammy, pero ahí tú no pediste boicot. Pero como de las 13 nominaciones te ganaste un solo Grammy, ahora vuelve el boicot. No sé por qué te molesta tanto, porque, según tú, haces historia cada 15 segundos”, arremetió.



Finalmente hizo una analogía donde compara la música de Balvin con un carrito de hot dogs, haciendo alusión a que es un antojo que cae bien de vez en cuando, pero si uno busca calidad deberá ir a un restaurante.

“Entonces, tienes que entender, José, es como si no sé, como si un carrito de hot dog se molestara porque no se puede ganar una estrella Michelin. Y no me malinterpretes, o sea, a todo el mundo le gustan los hot dog. Te explico, pa’ que entiendas: tu música es como si fuera un carrito de hot dog, que a mucha gente le puede gustar o a casi todo el mundo. Pero cuando esa gente quiere comer bien, se van a un restaurante y ese restaurante es el que se gana las estrellas Michelin”, le dijo.

Habrá que esperar a ver qué sucede en la edición número 22 de los Latin Grammy que se realizará en el MGM Grand Garden de Las Vegas, Estados Unidos, el próximo 18 de noviembre.

