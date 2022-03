Sergiy Stakhvosky ataca con contundencia a Rafael Nadal y Roger Federer

Sergiy Stakhovsky se está haciendo viral en los últimos días, debido a que decidió unirse al ejercito de Ucrania para defender a su país de los ataques bélicos ocasionados por Rusia. No obstante, el ex tenista en esta oportunidad ha atacado con contundencia al español Rafael Nadal y al suizo Roger Federer en una entrevista a BBC, quienes no han opinado sobre la situación actual de los ucranianos cuando este los llamó.

“Intenté contactar con Federer o Nadal, sin éxito. Lamento que ellos guarden silencio, pero lo entiendo porque no es una guerra de ellos. Contamos con el apoyo de grandes personalidades y esperemos que siga así”, señaló Stakhvosky.

Pero eso no es todo, el ucraniano si quiso dejar un mensaje positivo sobre Novak Djokovic, quien a pesar de ser señalado en los recientes meses por su polémica contra la vacuna del COVID, si se tomó la tarea de contactar a Stakhvosky. y darle todo su apoyo.

“Djokovic me mandó un mensaje de apoyo, e incluso tuvimos una pequeña conversación“, finalizó el ex tenista ucraniano.

La vida del ex tenista cambió de manera radical, ya que en el mes de enero estuvo preparando su retiro en el Abierto de Australia. Posteriormente, pasó unas pequeñas vacaciones con su familia en el mes de enero y ahora, está defendiendo a su país sin importar que le cueste su vida.

El caso de Stakhovsky es uno de tantos de aquellos deportistas que han dejado sus disciplinas a un lado para defender a su país en estos momentos tan duros que están viviendo. No obstante, algunos han perdido la vida con honores, mientras que los otros siguen en plena lucha por salvar sus tierras.

Por otra parte, otras estrellas han mostrado su pesar por esta situación y se han unido enormemente por conseguir la paz en suelo ucraniano. Sin olvidar que, todas las empresas rusas, clubes y deportistas han sufrido su respectivos castigos con prohibiciones y roturas de grandes patrocinios.

