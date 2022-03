Conflicto Rusia Ucrania: Crean el fondo “Unidos por Ucrania” para apoyar a los afectados por la invasión rusa

United Way Worldwide, la organización no lucrativa que lucha por la salud, la educación y la estabilidad financiera de las personas, anunció que ha establecido un fondo de ayuda en respuesta a la urgente y creciente crisis humanitaria que se está desarrollando a raíz del conflicto en Ucrania.

Los recursos que se colecten en el Fondo “United Way Worldwide United for Ukraine”, proporcionarán asistencia inmediata a los afectados en forma de transporte, alojamiento, alimentos, medicamentos y suministros críticos para el cuidado de los niños, como fórmula infantil.

United Way Worldwide señaló a través de un comunicado que en menos de una semana, más de un millón de personas han huido de Ucrania, y se espera que ese número aumente a 4 millones antes de que termine el conflicto, por lo que se espera que los países vecinos inmediatos, como Polonia, Rumania y Hungría , experimenten la mayor afluencia de personas desplazadas.

“United Way está lista para movilizar el poder solidario de nuestra comunidad global para ayudar a aliviar el sufrimiento de aquellos cuyas vidas se han visto alteradas y cuyo futuro es incierto“, comentó Angela F. Williams, presidenta y director ejecutivo de United Way Worldwide.

“No hay duda de que esta situación es fluida y cambia cada hora. Y aunque las necesidades son grandes y es probable que solo crezcan y cambien con el tiempo, estaremos allí para apoyar a quienes están en crisis”, agregó Williams,

El Organismo señaló, además, que a medida que las personas migran a toda Europa en busca de seguridad, los asociados de United Way como United Way Romania, United Way Hungría y Fundacja Dobrych Inicjatyw (Fundación Buenas Iniciativas) en Polonia , están trabajando con socios locales para determinar las necesidades y abordar el alivio inmediato y a largo plazo que necesitan las personas vulnerables a causa de los combates.

Las personas que deseen contribuir al Fondo “Unidos por Ucrania” pueden hacerlo directamente en la página de United Way.org .

