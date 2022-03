El curioso ritual de LeBron James antes de empezar cada juego con los Lakers

LeBron James, es uno de esos jugadores que genera una gran expectativa al momento de pisar el tabloncillo para disputar cada compromiso con Los Ángeles Lakers. No obstante, en unas declaraciones en su programa “The Shop: Uninterrupted“, la estrella norteamericana dio a conocer uno de sus secretos más íntimos de toda su carrera como profesional.

“El Rey de Akron” reseñó que lleva a cabo un ritual previo a cada compromiso y el mismo es, buscar por 20 minutos a un fanático que sienta que lo odia y así demostrarle a esa persona que es el mejor de la cancha, ya que es una motivación extra.

“Salgo a la cancha durante los calentamientos y solo busco a alguien que odie a LeBron. Solo necesito uno de ellos. Es como ‘por favor, encuéntrame a ese que odia a LeBron. Lo necesito’. Entre la multitud, durante 20 minutos en el calentamiento y justo antes de empezar los partidos busco. Ahí está, encontré a ese hijo de puta. Sí. Estoy preparado para esta noche”, afirmó la estrella de los Lakers.

Baseline Bron pic.twitter.com/wdb85flFUJ — Los Angeles Lakers (@Lakers) March 2, 2022

James, no es conocido solamente por su espectacular juego en el tabloncillo, el cual lo ha colocado entre los mejores de la historia. Sino que también, sacó a la luz uno de sus rituales constantes y el mismo se une al de el talco.

Howard y Quinn Cook no se quisieron perder el famoso ritual de LeBron y el talco en la #NBAxESPN. ¡Filmen bien! pic.twitter.com/L660RcQdlE — SportsCenter (@SC_ESPN) January 4, 2020

A pesar del mal momento que viven los Lakers, LeBron James mantiene su estupenda forma en su juego. Además d recalcar que todavía se siente bien físicamente y que va a trabajar para seguir jugando al máximo nivel por muchos años más.

“Depende de mí. Me encanta competir. Me encanta ganar y jugar a este deporte. Sé que en algún momento ya no seré capaz de jugar. Al menos a este nivel. Entonces, ¿por qué no intentar exprimir todo el zumo posible de esta naranja mientras pueda? ¿Por qué no? Y sigue siendo bueno. Si estuviera ahí fuera y fuese de otra manera, pararía. Cada temporada para mi es como una película y yo soy la estrella. Me siento como Batman, Black Panther y todos ellos juntos”, finalizó las estrella angelina.

Por ahora, el nacido en Akron tiene la mirada puesta en revertir el pésimo momento que viven el equipo dorado y purpura; debido a que la clasificación a los playoffs está cada vez más difícil y las criticas crecen durante cada derrota.

