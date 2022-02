LeBron James y su hijo Bronny James juntos en el tabloncillo y ¿Con los Lakers?

La NBA volvió a temblar con una soberbia actuación de LeBron James, pero lo que más dejó perplejo a los fanáticos y a la prensa, fueron unas declaraciones de la estrella de Akron en donde dejó abierta la posibilidad de permanecer en Los Ángeles Lakers hasta que decida retirarse. Debido a esto, ha crecido la posibilidad de ver al astro estadounidense jugar junto a su hijo, Bronny James con el uniforme dorado y purpura.

Bronny, será elegible en la temporada del 2024-2025 y desde ya, su padre se puso como meta mantenerse saludable para que pueda cumplir uno de sus más grandes deseos; actualmente, su hijo mayor tiene 17 años y juega en la categoría Junior en la escuela secundaria.

LeBron James ✖️ Bronny James



El presente y el futuro💜💛#LakeShow pic.twitter.com/3vR3W91Xde — Mundo Lakers (@MundoLakersNBA) December 5, 2021

“Esta es una franquicia con la que me veo. Estoy aquí y me veo estando con la púrpura y oro mientras pueda jugar”, declaró LeBron James a la prensa.

“El Rey de Akron” tendrá la opción de decidir si acepta o no una extensión de contrato de un par de temporadas a cambio de 97 millones de dólares y gracias a sus palabras, la gerencia de los Lakers pudieran estar un poco tranquilos con respecto a la permanencia de su máxima estrella.

Más allá de dejar cierta esperanza sobre su estadía en California, LeBron James también dejó claro que su deseo de jugar junto a su hijo no quiere decir que no quiera estar más con Los Ángeles Lakers en el momento que Bronny James sea elegido en el draft.

“También tengo el objetivo de que, si es posible, ni siquiera sé si es posible, si puedo jugar con mi hijo, me encantaría hacerlo. Eso es lo mejor que podría pasar. Eso no significa que no quiera estar con esta franquicia“, agregó la estrella de la NBA.

Aunque el equipo más laureado no ha sonado como uno de los candidatos favoritos para hacerse con los servicios del hijo mayor del alero de 37 años. Sin embargo, aún restan dos años para ver a Bronny en el draft y todo puede indicar que los Lakers pueden posicionarse en la lucha por el mayor de los James.

“Mi último año lo jugaré con mi hijo. Donde sea que esté Bronny, allí estaré yo. Haría lo que fuera necesario para jugar con mi hijo un año. No importará el dinero en ese momento”, finalizó LeBron James.

De esta manera, el alero seguirá dándolo todo por los Lakers cada temporada mientras esté en el tabloncillo. El compromiso con el uniforme de oro y purpura es completo y la misión es volver a darle un nuevo campeonato a la organización.

