Logan Paul acusó a Floyd Mayweather de malapaga: “No me importa la razón, solo quiero mi dinero”

Falta poco para que se cumpla un año de la pelea de exhibición entre Logan Paul y Floyd Mayweather, y todavía el reconocido youtuber afirma que ni ha cobrado su parte del contrato. Fue promocionada como la “Bragging Rights” y no tuvo ganador en ocho asaltos.

Para ‘Maverick’ Paul enfrentar a Mayweather representó una oportunidad importante para mostrarse en la industria del boxeo. Ahora reclama su pago y en una entrevista para DAZN News habló del tema

“Es desafortunado porque es Floyd ‘Money’ Mayweather. Seguramente iba a recibir mi cheque. Bastante rápido, ¿verdad? Está bien, pero eso no sucedió. Así que estoy seguro de que eventualmente llegará, ¿no? Entonces me di cuenta: ‘Está bien, me están engañando’. Este es un clásico, ‘Oye, amigo, eres el chico nuevo en esta industria. Te vamos a manipular como queramos con tu dinero. Así que súbete al paseo y cállate’. Pero en lugar de callarme, me burlo de él en las redes sociales y les hago saber a todos que no tiene dinero”, dijo.

Sin embargo, apartando sus bromas en redes sociales él no está seguro su realmente ‘Money’ es quien maneja ese dinero. Mayweather le habría manifestado que las ganancias del pago por evento se tardan en llegar, por eso debe esperar.

Paul pone en duda si toda la culpa es de ‘Money’

“Trato de ver ambos lados. Hago una especie de broma. Soy bromista y señalo con el dedo a Floyd. Pero no sé si es su culpa. Tal vez un poco, ¿no? Pero algo me dice que Floyd no controla a dónde va el dinero. O tal vez lo hace, y solo está jodidamente… No lo sé, y realmente no me importa. Solo quiero mi dinero, y nunca pensé que sería ese tipo. No lo hago”, agregó.

Además explicó la razón por la que exige su dinero. Se denomina un empresario que es creativo con sus ganancias.

“Estoy listo para pasar al siguiente capítulo de mi vida. Hay un costo de oportunidad para mí cuando no tengo honorarios que son míos por derecho. Soy un empresario. Soy un hombre de negocios. Soy creativo con mi dinero. Los X millones que no me ha pagado hasta ahora podrían haberse triplicado, cuadruplicado. Soy bueno con el dinero”, finalizó.

También te puede interesar:

– Residente se burló de J Balvin en su tiraera comparándolo con Logan Paul [Video]

– Logan Paul le envió un mensaje envenenado a Floyd Mayweather y lo llevó a tribunales

– Logan Paul ha bajado el precio de su mansión en California por falta de interesados