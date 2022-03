Miguel Martínez: de estrella infantil a vender contenido para adultos

Miguel Martínez ha dado un giro drástico a su profesión. Tras comenzar su carrera artística cuando era un niño con el personaje Alfonso Pascual ‘Alcachofa’, en la telenovela de 2003 ‘Alegrijes y rebujos’, ahora vende contenido para adultos desde su propia cuenta de pago.

El histrión, de 31 años, que también ha participado en melodramas recientes como ‘Hijas de la luna’, ‘La mexicana y el güero’ y ‘Vencer el pasado’, ha utilizado su cuenta en Instagram para publicar algunas imágenes de su contenido exclusivo con la finalidad de que sus seguidores se suscriban a su perfil VIP.

En ellas, el actor aparece en ropa interior y mostrando los resultados de su rutina de ejercicios.

“Cómo inician su semana? ¿Ya se suscribieron a mi página VIP?”, “Que te parece si este 14 cumplimos nuestras fantasías… Suscríbete a mi página VIP”, son algunos de los mensajes con los que el actor invita a sus seguidores a sumarse a su cuenta privada.

De acuerdo con la información publicada en la red social, el sitio privado de Miguel Martínez tiene tres tipos de suscripción: mensual, semestral y anual, con un costo que oscila entre los $9 y $47 dólares.

Entre los beneficios que el artista ofrece destaca acceso a contenido exclusivo como fotografías, videos, lives, eventos especiales y charlas directas. View this post on Instagram A post shared by Miguel Martinez (@miguelmartinezoficial)

Además de actor y ahora modelo, el originario de Sinaloa, México, ha probado, además, suerte en la música. Fue ganador de la primera edición del reality de talento musical ‘Código F.A.M.A’ y años después lanzó el disco ‘La chica de mis sueños’.

Entre las telenovelas en las que ha participado también destacan ‘Quiero amarte’, ‘Hasta el fin del mundo’, ‘Simplemente María’, entre otras.

