Señalan a Ricardo Pepi de estar a favor del racismo contra los mexicanos

Envuelto en la polémica, de esta forma se encuentra el mexico-americano Ricardo Pepi. Y es que al delantero del Augsburgo lo acusan de darle like a unas publicación que muestran racismo en contra de los mexicanos, a los que califica de monos.

De acuerdo a lo que se muestra en una serie de post, un usuario de Twitter escribió: “Hechos. Estos monos mexicanos no pueden admitir que no tienen talento”. Aparentemente, el jugador de la selección de Estados Unidos le dio Me Gusta, y eso que cuenta con ascendencia mexicana.

Ricardo Pepi really liked that post😟 https://t.co/aD4TtbbQIY — 🇲🇽Del Toro🇲🇽 (@toro35587555) March 4, 2022

Posteriormente, un grupo de internautas se dio cuenta y le hizo captura de video a la publicación, para constatar el like de Pepi, aunque en su perfil no aparece. A pesar de que el usuario de Twitter eliminó el comentario y restringió el acceso a su cuenta, la evidencia quedó tomada.

Pepi, de 19 años, se convirtió en enero pasado en el estadounidense más caro en dejar la MLS por Europa; pero su temporada no ha sido la más deseada: en los seis partidos que ha disputado en la Bundesliga no ha conseguido agitar las redes. Su equipo está a tres puntos de la zona de promoción.

