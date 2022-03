Christian Nodal se borra el tatuaje que tenía en el pecho de los ojos de Belinda

Christian Nodal quiere borrar todo rastro de Belinda en su cuerpo y, según un tatuador, él fue el encargo de quitarle los ojos de la cantante que se grabó en el pecho.

Rafael Valdez reveló lo que hizo para trasformar ese dibujo.

“Eran unos ojos que tenía y los ojos ya no están. Lo único que te puedo decir que sí fue algo muy complicado. Duramos toda la noche tatuando y no lo hemos terminado”, comentó el artista.

Justamente fue Rafa quien también borró el nombre “Beli” que el joven cantante tenía cerca de su oreja, reemplazándola por los símbolos de la baraja francesa.

En un video que circula en redes durante la presentación del intérprete de “Adiós Amor” en Premio Lo Nuestro 2022, se alcanzan a ver cambios en el dibujo de los ojos que tenía en el pecho, pues en su lugar se aprecia una especie de penacho.

Hace unas semanas, Valdez platicó con Metro sobre cómo había tapado el nombre de Beli para crear algo totalmente diferente.

“Hace unos días, cuando se vino el tema de que Nodal se quería tatuar por lo sucedido con su ex novia (Belinda), su chef me recomendó con él, le habló de mi trabajo y las personas a las que les he tatuado, eso despertó el interés de Nodal.

“Entonces me marcó su chef para platicarme, le pasó mi número directo a Nodal y él me habló, nos pusimos de acuerdo y ese mismo día en la noche me fui a su casa en Guadalajara”.

Entre los famosos que Rafa ha entintado están Marc Anthony, Demi Lovato, Kylie Jenner, David y Victoria Beckman, Alejandro Fernández, entre otros.

