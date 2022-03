Papaya, uno de los mejores frutos para retrasar el envejecimiento

La papaya es una fruta versátil rica en componentes que pueden ayudar a prevenir el envejecimiento prematuro y a retrasar parte del proceso de envejecimiento.

“La papaya es un superalimento que recibe poca atención por su capacidad para retrasar y revertir los signos del envejecimiento, pero la reversión ocurre tanto interna como externamente a nivel celular”, dijo la dietista Trista Best a Eat This Not That.

La papaya es rica en antioxidantes

La papaya es una fuente de vitamina C, así como de provitamina A. Contiene betacaroteno, el pigmento que le da su color, se convierte en vitamina A, sus efectos antioxidantes y antiinflamatorios ayudan a proteger las células del daño. También otros antioxidantes como luteína y zeaxantina, vitamina E y licopeno.

Los antioxidantes pueden ayudar a proteger contra el envejecimiento acelerado ocasionado por el estrés oxidativo que producen los radicales libres.

Si se permite que el estrés oxidativo ocurra y persista, puede dañar las células. “Una vez que esas células se replican, su daño se manifiesta en forma de arrugas, pérdida de elasticidad e incluso afecciones crónicas exacerbadas por la inflamación”, dice Best.

Los radicales libres son compuestos formados cuando nuestros cuerpos convierten los alimentos que ingerimos en energía. Las personas también están expuestas a los radicales libres en el medio ambiente por el humo del cigarrillo, la contaminación del aire y la luz ultravioleta del sol.

Contribuye a la producción de colágeno

La vitamina C actúa como un poderoso antioxidante en el cuerpo, contribuye al funcionamiento correcto del sistema inmunitario y también es un nutriente clave para la salud de la piel ya que el cuerpo necesita esta vitamina para la producción de colágeno, según explican los Institutos Nacionales de Salud.

La vitamina A es esencial para la visión, el sistema inmunológico y la reproducción; además contribuye al buen estado de la piel y el cabello.

La vitamina E también actúa en el cuerpo como antioxidante, contribuye a mantener la función celular, la apariencia y la salud de tu piel. Los niveles de vitamina E también disminuyen con la edad, pero también con la luz ultravioleta y la exposición al sol.

También ayuda a reducir la inflamación y mejorar el tránsito intestinal

La papaya aporta fibra, así como papaína y quimopapaína. Ambas enzimas digieren proteínas, lo que puede ayudar con la digestión y reducir la inflamación.

La papaína es un ingrediente en algunos suplementos digestivos para ayudar con el malestar estomacal leve.

