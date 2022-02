Cómo afecta tu piel no consumir suficiente vitamina C

La vitamina C actúa como un poderoso antioxidante en el cuerpo, ayuda a mejorar la absorción del hierro de los alimentos de origen vegetal, contribuye al funcionamiento correcto del sistema inmunitario y también es un nutriente clave para la salud de la piel.

El cuerpo necesita vitamina C para producir colágeno, una proteína que se utiliza para hacer tejido conectivo, un componente importante de los huesos, la piel, los músculos, los tendones y los cartílagos.

No consumir suficiente vitamina C puede afectar tu piel

La Fuente de Nutrición de Harvard señala que la vitamina C es un poderoso antioxidante que puede neutralizar los radicales libres dañinos.

Sin antioxidantes que protejan la piel del daño de los radicales libres, la piel puede sufrir un envejecimiento prematuro.

Los radicales libres son compuestos formados cuando nuestros cuerpos convierten los alimentos que ingerimos en energía. Las personas también están expuestas a los radicales libres en el medio ambiente por el humo del cigarrillo, la contaminación del aire y la luz ultravioleta del sol.

Las exposiciones ambientales pueden dañar las fibras de colágeno reduciendo su grosor y resistencia, lo que provoca arrugas en la superficie de la piel.

La deficiencia de la vitamina C también puede ocasionar mala cicatrización de heridas. El colágeno que ayuda a producir la vitamina C es necesario para ayudar a sanar las heridas, según explican los Institutos Nacionales de Salud.

La carencia grave de vitamina C ocasiona una enfermedad llamada escorbuto que entre sus síntomas causa encías hinchadas y sangrantes, así como hemorragias cutáneas que se aprecian como manchas de color rojas o moradas en la piel y en las membranas mucosas.

Cuánta vitamina C se necesita al día

La ingesta diaria de vitamina C recomendada para las mujeres adultas es de 75 mg y para los hombres es de 90 mg. Esta cantidad se puede obtener a través de la dieta, entre los alimentos más ricos en vitamina C se incluyen: pimientos rojos, naranjas, kiwi, pimientos verdes y fresas. En media taza de pimientos rojos hay 95 mg de vitamina C.

Cuando se consume vitamina C a través de suplementos, el límite máximo es de 2000 mg para los adultos. Demasiada vitamina C puede tener efectos negativos.

La Oficina de Suplementos Dietéticos de los NIH señala que tomar demasiada vitamina C puede causar diarrea, náuseas y calambres estomacales. En las personas con una condición llamada hemocromatosis, que hace que el cuerpo almacene demasiado hierro, las altas dosis de vitamina C podrían empeorar la sobrecarga de hierro y dañar los tejidos del cuerpo.

Con ingestas superiores a 3000 mg diarios de vitamina C se favorece la formación de cálculos renales en personas con enfermedad renal existente o antecedentes de cálculos, comparte la Fuente de nutrición de Harvard.

