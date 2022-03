Corn Flakes de Kellogg’s: el cereal que habría nacido para combatir el deseo sexual

Los Corn Flakes de Kellogg’s son uno de los primeros cereales para desayuno listos para comer creados en Estados Unidos y uno de los más populares hasta la fecha. Su creación ha sido envuelta en una historia sensacionalista que involucra al Dr. John Harvey Kellogg y sus tratamientos para llevar una “vida limpia” y frenar los impulsos sexuales.

Los Corn Flakes, que tuvieron su origen en 1894. Todo comenzó en un sanatorio en Michigan, en donde William Keith Kellogg (fundador de Kellogg Company) trabajaba con su hermano, el Dr. John H. Kellogg. El cereal que se convirtió en un desayuno popular entre los pacientes que buscaban un estilo de vida más saludable.

El Dr. Kellogg fue uno de los primeros gurús del bienestar de Estados Unidos. Fue criado en la Iglesia Adventista del Séptimo Día y preparado para ser líder en la fe. Su investigación y práctica médica fueron influenciadas por sus creencias religiosas.

La iglesia creo un instituto de salud, un famoso balneario y centro turístico conocido como el Sanatorio de Battle Creek, del que el Dr. Kellogg se hizo cargo en 1876. En el sanatorio, el Dr. Kellogg empleó una serie de tratamientos para pacientes para calmar los impulsos sexuales que serían más dolorosos que comer un cereal poco indulgente.

The Take Out recoge que en su libro Datos simples sobre la vida sexual, el Dr. Kellogg señala: “Un remedio que casi siempre tiene éxito en los niños pequeños es la circuncisión… La operación debe ser realizada por un cirujano sin administrar anestesia, ya que el breve dolor que acompaña a la operación tendrá un efecto saludable en la mente, especialmente si está conectado con la idea de castigo”.

El Dr. Kellogg también llegó a sugerir otros métodos dolorosos para prevenir las erecciones y para evitar los impulsos masturbatorios en las niñas.

En cuanto a la dieta, se seguía la base de los principios de salud adventistas, como comer una dieta vegetariana y evitar el alcohol, el tabaco y la cafeína. El Dr. Kellogg creía que evitar el alcohol, el azúcar y otras indulgencias era clave para la abstinencia sexual y un estilo de vida saludable.

History señala la filosofía de “vida biológica” de Kellogg enfatizaba el ejercicio regular, la terapia de masajes y beber mucha agua. Se centró particularmente en la salud digestiva de los pacientes, denunciando los males de los alimentos grasosos, salados o picantes. También se realizaban enemas con regularidad para limpiar el tracto digestivo.

Cómo nacen los Corn Flakes

Al principio los Corn Flakes no eran de maíz, sino de una mezcla con base de trigo que creó el Dr. Kellogg y que mejoró su hermano William Kellogg, quien trabajaba en la cocina y hacía gran parte del trabajo administrativo del sanatorio de Battle Creek.

El Dr. Kellogg preparaba una mezcla de harina, avena y harina de maíz horneada dos veces, que se rompía en pequeños. Él creía que al hornear los granos integrales a altas temperaturas los hacía más fáciles de digerir y más saludables.

Un día cuando una masa se dejó fermentar por accidente, se descubrió que luego de hornearse, los copos eran perfectos, grandes y delgados, crujientes y sabrosos.

Will Kellogg continuó modificando la receta hasta descubrir que la masa a base de maíz hacía hojuelas más crujientes y atractivas que la masa de trigo. También buscó la manera de comercializar los copos a la gente común que buscaba un desayuno ligero y saludable.

De acuerdo con History, después de años de trato humillante por parte de su hermano, incluido verse obligado a tomar dictados mientras John estaba en el baño, Will compró los derechos de la receta del cereal en hojuelas y fundó su compañía Battle Creek Toasted Corn Flake Company en 1906.

Después de todo, Corn Flakes de Kellogg’s con su toque de azúcar son mucho más indulgentes que el cereal que el Dr. Kellogg ofrecía en un principio a los pacientes en el sanatorio. Como señala Take Out: “Corn Flakes fue simplemente el resultado de múltiples esfuerzos para crear una sensación distorsionada de “vida limpia”.

