Nueva York mantiene vivos programas de ayuda tras dos años de la pandemia del COVID e instan a usarlos

Ya pasaron dos años desde que el COVID-19 fue reportado por primera vez en Nueva York, y Erlinda Miranda asegura que de no haber sido por los programas de ayuda que la Ciudad de Nueva York dispuso para tenderle la mano a los neoyorquinos más necesitados con la crisis del coronavirus, no sabe qué hubiera sido de ella y su familia.

La madre peruana, quien tiene tres niños pequeños y quien perdió a su marido en el 2020 a causa del COVID, confiesa que desde el principio de la pandemia, cuando se quedó desempleada y viuda, tuvo que tragarse su pena y aceptar mercados en varias despensas cercanas a su casa en Corona, Queens, e incluso alimentos a domicilio, como parte del millonario programa de la Administración De Blasio, que dio su palabra de que en Nueva York nadie iba a aguantar hambre.

“Yo sí estoy muy agradecida con esta ciudad que es una bendición. A mí y a mis hijitos no nos han dejado desamparados nunca, ni nos ha faltado comidita en las organizaciones e iglesias, y hasta me ayudaron a pagar unos meses de renta, porque no alcancé para los fondos del Estado”, dijo la madre, quien apenas hace unos meses retomó algunos de sus clientes de limpeza.

“Yo sé que para la gente pobre la vida es muy dura en una ciudad tan cara como esta, pero cuando veo la miseria en nuestros países, digo que uno aquí no puede ser malagradecido, porque hay ayuda por todas partes. Claro que deberían ampliarla, dar más opciones de comida, hacer algo para que toda la gente que necesita se entere de estos programas y hacer algo para que nos bajen las rentas”, enfatizó Erlinda.

Y a pesar de que la actual radiografía de Nueva York parece lucir mejor que hace dos años, cuando la pandemia, las cuarentenas, los encierros, las pérdidas de empleos, la falta de recursos, los miles de muertos y hospitalizados por el COVID, el miedo constante y la incertidumbre dominaban el ambiente, las necesidades siguen siendo muchas.

Así como Erlinda Miranda, el colombiano Germán Hernández, de 52 años, dice que si no ha aguantado hambre un solo día desde que empezó la pandemia, es por los mercados que dan en más de 500 despensas a lo largo y ancho de la Gran Manzana.

Sin embargo, el inmigrante confiesa no saber mucho de otro tipo de iniciativas municipales y pide a la Administración Adams que informe más sobre todo lo que hay disponible para los neoyorquinos más vulnerables.

“Yo sé que este alcalde nuevo es muy bueno. Eric siempre ha estado del lado de la gente pobre, y me gusta también que veo que quiere arreglar el desorden y el crimen que hay por todas partes, pero me gustaría también que nos avisaran más sobre las ayudas que hay para nosotros, porque yo solo sé de las comidas y el seguro de salud y nada más, y me entere fue porque un vecino me contó”, comentó el repartidor. “Ojalá hubiera un folleto o algo o comerciales donde uno pudiera saber si hay planes de ayuda de vivienda, de empleo, de educación y hasta de los derechos de uno, porque muchos como yo, sin papeles, estamos necesitados pero no sabemos mucho de como recibir más ayuda“.

Le tienden una mano a los más necesitados

Desde que asumió las riendas de la Ciudad de Nueva York, el alcalde Eric Adams ha repetido que una de sus grandes metas es que más neoyorquinos accedan a las iniciativas que ofrece la Ciudad, no solo a las creadas a raíz de la pandemia, sino a múltiples planes que están en pie, creados para tender la mano a individuos y familias, sin importar el estatus migratorio.

“Estoy comprometido a construir una recuperación equitativa y próspera para todos: desde la preparación gratuita de impuestos y la licencia por enfermedad pagada hasta calles abiertas y apoyo para pequeñas empresas, la Ciudad ha ampliado significativamente los servicios disponibles y está lista para ofrecer recursos y apoyo a todos y cada uno de los neoyorquinos”, aseguró el mandatario local.

Y dentro del abanico de programas de ayuda que todavía están vigentes para ayudar a quienes han sufrido o siguen sufriendo los embates de la pandemia, están la entrega de comida gratis, las despensas de alimentos, comidas a domicilio, ayudas con rentas atrasadas, ayuda con declaración de impuestos para beneficiarse de ayudas federales relacionadas con la pandemia, apoyo a pequeños negocios, tramite de licencias por enfermedad si alguien padece coronavirus, servicios de asistencia mental y emocional e incluso ayuda de dinero en efectivo.

También siguen vigentes los programas de los hoteles gratis para quienes necesiten aislamiento y cuarentena, la distribución de kits de pruebas caseras en instituciones culturales y bibliotecas, y el envío gratuito de pastillas orales antivirales.

Adam Shrier, vocero de la Alcaldía, manifestó también que para aquellas personas que hayan sufrido contagios de COVID-19 o hayan estado expuesos, la Administración Adams ofrece además conexión a los servicios ‘AfterCare’ para quenes luchan con síntomas prolongados del coronavirus, pruebas sin costo en más de 150 ubicaciones, vacunas, tratamientos con anticuerpos monoclonales sin costo, paquetes de cuidado para aquellos en aislamiento y cuarentena que así lo soliciten.

El funcionario destacó que hasta la fecha, todos los servicios ofrecidos por Test & Trace y la Ciudad de Nueva York siguen siendo continuos y gratuitos.

Dichos programas han logrado más de 350,000 referencias de navegación de recursos, proporcionado más de 33,000 estadías en hoteles, entregado más de 2 millones de comidas y suministrado más de 10 millones de pruebas de diagnóstico, entre ellas más de 1 millón de pruebas PCR en las escuelas. También han distribuido casi 20 millones de kits de pruebas caseras en escuelas públicas.

Por otro lado, los programas de la Ciudad han ayudado en la puesta de casi 3 millones de vacunas, a través de hospitales, Unidades móviles informadas por la comunidad, sitios de vacunación masivos, las 24 horas, los 7 días de la semana. Cabe advertir que un buen inicio para preguntar por programas y recursos disponibles es llamando a la línea 311.

Los estudiantes de NYC que no tengan un iPad, pueden acceder al programa de entrega de estos dispositivos, creado en la pandemia. Aquí el enlace

Estos son algunos de los programas disponibles

La asistencia de comida es uno de los programas más importantes de la Ciudad de Nueva York y tiene cientos de despensas en todos los condados: Aquí puedes consultar más sobre esos sitios y encontrar uno cercano a su hogar: https://nyc-oem.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=d781ef8a46cf417dbbfaf28f3b902ac4

Para aquellos neoyorquinos que no pueden salir de sus casas y no cuentan con recursos suficientes para pedir comida o costear su comida, pueden beneficiarse del programa de comida gratuita a domicilio, a través de: https://cv19engagementportal.cityofnewyork.us/#/display/5e7555117ad6750216160409

Visite nyc.gov/GetFood para encontrar la despensa de alimentos, el comedor de beneficencia o el sitio Grab’n’Go del DOE más cercano ubicado en su vecindario

La Ciudad ha realizado importantes inversiones para expandir y fortalecer el acceso a la asistencia en efectivo financiada por el Estado o el Gobierno federal para los neoyorquinos elegibles. Puede presentar su solicitud a través del portal ACCESS HRA , del Departamento de Recursos Humanos, llamar al 311 o consultar la página de ubicaciones de HRA en https://www1.nyc.gov/site/hra/locations/locations.page.

, del Departamento de Recursos Humanos, llamar al 311 o consultar la página de ubicaciones de HRA en https://www1.nyc.gov/site/hra/locations/locations.page. La Ciudad amplió el derecho a un abogado en el tribunal de vivienda, brindando servicios legales gratuitos a cualquier inquilino que se enfrente a un desalojo en la ciudad de Nueva York. Puede llamar al 311 y pedir la “línea de ayuda para inquilinos” en su idioma

El programa de pago de alquileres atrasados ​​para ayudar a las personas que luchan por pagar el alquiler esta vigente. Puede solicitar ayuda a través de ACCESS HRA en este enlace: https://a069-access.nyc.gov/accesshra/

También esta el programa de ayuda en pago de servicios públicos y calefacción: Puede obtener información en este enlace: https://www1.nyc.gov/site/hra/help/energy-assistance.page

La Ciudad también implementó en la pandemia el programa Calles Abiertas, que transformó calles en espacios públicos abiertos a todos. Las organizaciones comunitarias o grupos de tres (3) o más restaurantes pueden unirse para solicitar en línea cenas al aire libre en calles temporalmente cerradas al tráfico.

El programa Open Restaurants que permite que los restaurantes utilicen el espacio de la acera adyacente y de la acera frente a sus negocios para cenar al aire libre, también esta vigente. Aquí pueden aplicar los negocios interesados.

los negocios interesados. A través del DCWP (Departamento del Consumidor y Protección laboral) que se puede contactar en este enlace: https://www1.nyc.gov/site/dca/media/pr-5-12-20-DCWP-Financial-Resources-COVID-19.page se puede solicitar ayuda sobre preparación de impuestos y reclamo del cheques de estímulo, el Crédito Tributario Anticipado por Hijos.

Los trabajadores que tienen COVID-19 o estuvieron en contacto con alguien con COVID-19 pueden obtener licencia por enfermedad (tiempo libre) independientemente de su estatus migratorio. Las leyes estatales y locales permiten que los trabajadores se tomen tiempo libre para cuidar de sí mismos o de un familiar. Además, a partir del 1 de enero de 2021, los empleadores con 100 o más empleados deben proporcionar hasta 56 horas de licencia paga. Aquí puede saber más sobre esto.

Aquí en este enlace: https://www1.nyc.gov/assets/immigrants/downloads/pdf/moia-one-pager-4-spanish.pdf en español, puede consultar todos los servicios de la ciudad a los que se puede acceder sin importar si se es indocumentado.

Las pequeñas empresas pueden inscribirse al programa de talleres Business Adaptation Playbook Workshop, que ofrece instrucción y ejercicios para llevar a casa de expertos en negocios para ayudar a los empresarios que se vieron afectados por el COVID-19. Puede consultar este enlace: https://www1.nyc.gov/nycbusiness/article/business-adaptation-playbook-workshop-series

La ciudad de NYC también tiene un centro de apoyo para pequeñas empresas con fácil acceso a los servicios de múltiples agencias para ayudar a las empresas a iniciar, operar y crecer. Para obtener más información, las empresas pueden llamar al 718-570-8500.

Para programas para personas afectadas directamente por contagios del COVID o expuestos al COVID, pueden acceder a los recursos disponibles, llamando al 311 o al 212-COVID-19. También pueden consultar este enlace: https://www.nychealthandhospitals.org/test-and-trace/take-care/