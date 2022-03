Tiroteo en secundaria de Iowa: reportan a tres estudiantes en estado crítico

Tres estudiantes se encuentran en estado crítico luego de un tiroteo afuera de una escuela secundaria de Iowa este lunes a las 2:48 de la tarde aproximadamente, según reportaron las autoridades.

La policía respondió a un informe de “múltiples víctimas de disparos” en los terrenos escolares de East High School en Des Moines el lunes por la tarde.

THREE GUNSHOT VICTIMS. All teenagers. Gunshots happened at 2:48pm. All three in critical condition. Happened right on school grounds. Gigantic crime scene at 13th and Buchanan. Shooting near East High School in Des Moines. pic.twitter.com/zHlR4mYofG — Justin Surrency (@JustinSurrency) March 7, 2022

Tres adolescentes están en estado crítico, mismas que han sido hospitalizadas, dijo la policía de Des Moines, según WHO 13. La policía no confirmó si los adolescentes eran o no estudiantes de la escuela secundaria. DMPD & DMFD on scene at East HS. Multiple shooting victims outside of school. MEDIA STAGING at E.13th St and Buchanan. Enter from University Ave. PIO on scene. pic.twitter.com/UM4asQwtOb— Des Moines Police (@DMPolice) March 7, 2022

Los sospechosos están bajo custodia y la policía cree que ya no existe una amenaza para el público, dijo el sargento Paul Parizek a KCCI. 🚨 🚨 Shooting update at East High School in Des Moines pic.twitter.com/COwLBlUGZy— Justin Surrency (@JustinSurrency) March 7, 2022

La escuela secundaria permanece cerrada, después de permitir la salida de los estudiantes de las aulas; las autoridades han pedido a los residentes que eviten el área.

Noticia en desarrollo.

