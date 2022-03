¿Aplausos a Mbappé? Luka Modrić lo tiene claro: “El público va a apoyarnos a nosotros, no a los rivales”

Este miércoles Real Madrid recibirá al PSG con la misión de ganar y avanzar a los cuartos de final de la UEFA Champions League. Luka Modrić será el estandarte en la mitad de la cancha y siente que el público hará su parte en el Santiago Bernabéu.

Existe el ingrediente secundario de ver cómo recibirá la afición de la Casa Blanca a Kylian Mbappé, quien se podría convertir en jugador del Real Madrid en el final de temporada. Para Modrićno hay dudas, la afición está con sus jugadores.

“No quiero hablar de este tema ahora, porque hay cosas más importantes. Solo estoy concentrado en el partido. Y no sé lo que el público va a hacer con Kylian, lo que el público va a hacer es apoyarnos a muerte a nosotros, no a los del rival”, declaró el mediocampista.

Lo que sí tiene claro el croata es que desea compartir vestuario y cancha con el talentoso delantero francés.

“Todos queremos jugar con grandes jugadores y Mbappé es seguro uno de ellos. Claro que me gustaría jugar con él en mi equipo pero vamos a ver que pasa en el futuro, ahora es jugador del París”, aseguró en rueda de prensa.

Pero mantiene la calma porque todavía es jugador del PSG.

“Es difícil hablar de jugadores que no están aquí porque otros equipos se enfadan y pueden interpretarlo mal, pero estoy seguro de que no existe un jugador que no quiera jugar con él en el mismo equipo”, finalizó.

