Francisca Lachapel rompe en llanto al ver su imagen iluminado Times Square en New York… Un día histórico no solo para ella, también para los latinos viendo a quien todas las mañanas nos da en ‘buenos días’ en ‘Despierta América’, elegida como ejemplo de latina en el ‘Día Internacional de la Mujer’.

Durante una semana, el rostro de Francisca estará en una de dos de las pantallas más grandes de Times Square, donde donde pasan millones y millones de personas diariamente. Mauricio Vega, fundador de Latin Plug, quien es la persona responsable de que este sueño sea un hecho, fue quien le dio la noticia en vivo en el show de la mañana de Univision.

Lachapel desde la ‘Casita Más Feliz de la Televisión Hispana’, acompañada de sus compañeros, y desde New York la reportera junto a Vega, le mostraron por primera vez la grandeza de su rostro en esos codiciados carteles luminosos.

Bajo el lema de ‘Fuerte’ vestida de azul y con su reconocida sonrisa Francisca Lachapel se puede ver desde cualquier punto de Broadway.

Absolutamente emocionada e intentando hablar entre el llanto dijo lo siguiente:

“A mí me llegan muchas imágenes a mi cabeza, porque yo llegué a esa ciudad hace 10 años, con muchos sueños, y ahora estar como en una pantalla, en un lugar tan emblemático como ese, no saben cómo llena mi corazón… Yo me acuerdo de esa Francisca que caminaba por las calles de New York, que vendía ollas, que estaba perdida, que no sabía qué iba a pasar con su vida, que tenía el sueño de una vida mejor para ella y su familia, y Diosito me escuchó por muchas veces que yo me sentí sola”, comenzó diciendo, para seguir con un mensaje a sí misma y a todos los que llegan con un sueño y creen que no lo lograrán.

“Yo solo le quiero decir a esa Francisca de 21 años, que muchos llamaban loca, que lo ha hecho muy bien, que estoy orgullosa de ella, y le quiero decir a todos los jóvenes que vale soñar y que los sueños se cumplen. A veces uno se siente perdido, le pasan tantas cosas que uno quisiera tirar la toalla pero no, todo vale la pena, los momento difíciles no llegan para detenerte, llegan para prepararte para tu bendición y si uno hace lo posible, Dios hace lo imposible. Hace 10 años que yo estuviera ahí era imposible, y el día de hoy ahí está para que yo sirva de inspiración, y para que sirva de empuje para otros”, dijo Francisca.

Y aunque aún tenía mucho para decir, no pudo ni siquiera mirarse porque comenzó a llorar sin parar mientras Karla Martínez, Raúl González, Jessica Rodríguez, Satcha Pretto, Carlos Calderón y Chef Yisus Díaz la abrazaban y la felicitaban.

Recordemos que, como ella misma dijo en resumen, ella llegó de República Dominicana, el pueblo de Azua, buscando el sueño americano. Se instaló en New York y pasó todo tipo de sacrificios, los que le ocultó a su madre para que no se preocupara.

Hasta que un día hizo casting para ‘Nuestra Belleza Latina’ y su vida cambió por completo. No fue más feliz, pero sí tuvo un camino en donde debió afrontar muchos obstáculos, y también la posibilidad de cumplir muchos sueños.

Diez años después conduce el show más exitoso de la televisión hispana, sacó un libro, un perfume, acaba de conducir la alfombra de ‘Premio Lo Nuestro’ formó una familia con su segundo esposo, Francesco Zampogna y se convirtió en madre de Gennaro, quien ya tiene felices 8 meses.

