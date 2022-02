Francisca Lachapel celebra una nueva meta: “Me siento tan orgullosa de lo logrado con esfuerzo y dedicación”

Francisca Lachapel ha compartido con sus seguidores de las redes sociales un nuevo logro que alcanzó. La presentadora dominicana de Despierta América contó que ha perdido nueve libras más e hizo el anuncio al presumir el lindo vestido rosa que usó para la noche de los Premios Lo Nuestro 2022.

“Me siento tan contenta! Tan orgullosa de lo logrado con esfuerzo y dedicación con @yesyoucan me siento saludable y con más energía ¡9 libras menos con mi #detox de 7 días!”, escribió Lachapel en la publicación que hasta el momento tiene más de 100,668 me gustas.

“Si yo pude, tu también”, destacó al final del texto.

Este anuncio hecho por la conductora generó emoción en sus seguidores y amigos. Uno de los mensajes que más resalta es el de Alejandro Chabán, quien la acompañó durante el proceso de Yes You Can: “Motivación. @yesyoucan para todos!!!! Gran trabajo baby!!! 9 libras en 7 días”, le escribió el venezolano.

Francisca Lachapel está en el proceso de regresar a su peso ideal tras el nacimiento de su hijo Gennaro, quien hace algunos días cumplió 7 meses de edad. La conductora dominicana, que próximamente caminará al altar para contraer matrimonio con Francesco Zampogna, trabaja para eliminar las libras de más cuidando de su alimentación y haciendo constante actividad física.

En otra publicación hecha por Lachapel en contexto con los Premios Lo Nuestro, se pudo apreciar completamente el vestido que escogió para la noche de celebración que se llevó a cabo en el FTX de la ciudad de Miami. Un vestido rosa, atado en un solo hombro, que cae en una gran falda con cola y que deja al descubierto una de sus piernas gracias a una abertura fue el atuendo que la acompañó durante esta gala.

Previamente, Francisca Lachapel y Jomari Goyso se habían embarcado en una aventura nocturna en búsqueda de sus atuendos para los premios. En su cuenta de Instagram, la conductora también había dejado una pista sobre el color del vestido que usaría. “Me gusta el rosado. ¿Qué color creen ustedes que debería usar para la gran noche de Premios Lo Nuestro? Sugerencias, please” les había dicho a sus seguidores.

A Lachapel le recomendaron que usara lo colores, blanco, negro, rojo, verde y azul e incluso le dijeron que no se pusiera nada de color mostaza o violeta.

Sigue leyendo: Francisca Lachapel conquistó corazones con un vestido rosa y pidió una sugerencia a sus seguidores

Francisca Lachapel recibe mensajes de apoyo de los seguidores de Despierta América: “Tú puedes. El Señor te acompañe”

Francisca Lachapel a Jomari Goyso: “Tu audiencia sabe lo hipócrita que eres”

Francisca Lachapel tiene el corazón destrozado y pide que le recomienden un remedio para el dolor