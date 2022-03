“Inmediatamente hace una rabieta y ataca”: William Barr responde a los señalamientos de Trump

Hace un par de días Donald Trump envió una carta a Lester Holt de NBC donde calificó al exfiscal William Barr de “lento” y de quien incluso dijo sentir “una gran decepción”.



Las declaraciones del también empresario llegaron después de que el exfiscal fuera entrevistado por NBC News días antes del lanzamiento de su libro “Una maldita cosa tras otra: Memorias de un fiscal general”.



“Bill Ball fue una gran decepción para mí como fiscal general, tenía miedo de actuar y por lo general no lo hacía”, dijo Trump en su carta que fue difundida por el medio antes citado.



Trump también agregó que el libro de Barr seguramente será tan aburrido como su protagonista: “Me imagino que, si el libro se parece a él, será largo, lento y muy aburrido”.



“Era lento, letárgico y pronto me di cuenta de que nunca tuvo lo que se necesita par ser un gran fiscal general. Cuando los demócratas radicales de izquierda amenazaron con despreciarlo y lo que es peor, acusarlo, se volvió prácticamente inútil para la ley y el orden, así como para la integridad electoral. Lo quebraron como un entrenador quebranta a un caballo”, escribió Trump.



La carta, que según Lester Holt es de tres páginas, en reiteradas ocasiones insulta no sólo el actuar de William Barr cuando fue fiscal, sino que lo llenó de improperios.



Tras las duras críticas del exmandatario de Estados Unidos, Barr salió a defenderse a través de una entrevista con Savannah, presentadora de Today de NBC: “Es parte del curso. El expresidente es un hombre que cuando le dicen algo que no quiere escuchar, inmediatamente hace una rabieta y ataca a la persona de manera personal”.



En su libro “Una maldita cosa tras otra: Memorias de un fiscal general” que saldrá a la venta el día de hoy, Barr describe repetidamente los desacuerdos con Trump y las tácticas utilizadas por los principales asesores, entre ellos el entonces secretario de Estado, Mike Pompeo, para distraer y obstruir a un errático y a menudo furioso presidente.



En las múltiples entrevistas que ha ofrecido Barr para promocionar su libro, ha contado una de sus memorias en las que pinta a Donal Trump como un toro: “En un momento le dije (a Donald Trump) ‘Sabe, señor presidente, es como un todo en una plaza de todos y sus adversarios tienen tu número, saben cómo meterse debajo de tu piel y todo lo que tienen que hacer es ondear una bandera roja aquí y tú vas cargando y atacando’ y dije ‘Al final del día estarás en medio del ring sudando y alguien vendrá y te clavará una espada en la cabeza’”.



Este parece ser solo el inicio de los muchos dimes y diretes que habrá entre Donald Trump y William Barr tras la publicación de “Una maldita cosa tras otra: Memorias de un fiscal general”.



Te puede interesar: