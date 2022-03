Kanye West preocupa a sus fans por un poema donde dice estar ‘muerto’ y alude a su divorcio con Kim Kardashian

Kanye West volvió a preocupar a sus miles de fans al retomar su pasión por los poemas, y es que luego de publicar los versos de “Divorce”, el artista compartió este martes un nuevo y sombrío escrito titulado “Muerto” (“Dead“, en inglés) en el que escribe sobre no haberse darse cuenta de que ya ha fallecido.

“Nadie quería decirme que estaba muerto, y solo las personas que me hablarían estaban en mi cabeza”, comienza la rima. “Nadie quería decirme que estaba muerto, solo las personas que me amaban me visitan en sus sueños“.

El poema también alude a su divorcio con Kim Kardashian y su casa familiar cuando escribe: “Mis hijos bailarían para mí en una casa que una vez dirigí“. El final del poema detalla cómo el también diseñador de moda se da cuenta de su destino.

“Me enteré un día en el quiosco del purgatorio que había un artículo de primera plana sobre la historia de mis asesinos”, detalla el poema. “Estaba tan sorprendido por lo que decía. Esta información es para los vivos. Y sorpresa… estás muerto”.

En la publicación, West se niega a explicar el significado porque: “la explicación destruye el misterio y la magia del amor verdadero y lo pone en una caja que se puede contar“.

“Ya me siento comprometido a que tengo que justificar mis expresiones después de más de 20 años de arte que he contribuido al planeta”, escribió. “Pero también veo la necesidad de asegurarnos de que a nosotros, como especie, se nos permita sentir cualquier cosa. Hombres a los que no se les permite llorar, celebridades a las que no se les permite llorar“.

West publicó estos poemas después de que un juez los declarara a él y a Kardashian legalmente solteros.

