Los jueces de ‘Tu Cara Me Suena’ 2022 se confiesan en exclusiva, y hablan del desafío de conquistar dos países prometiendo diversión

Angélica Vale, Charytín Goyco, Víctor Manuelle y Eden Muñoz, son los jueces de ‘Tu Cara Me Suena’ 2022. Antes de este momento histórico, en donde por primera vez un show se verá simultáneamente no solo de costa a costa, sino también del otro lado del río, se confiesan en exclusiva, y hablan del desafío de conquistar dos países, Estados Unidos y México, prometiendo diversión.

Ninel Conde, Sherlyn, Helen Ochoa, Kika Edgard, Yahir, Michael Stuart, Christian Daniel y Manny Cruz, serán los participantes que se enfrentarán a estos cuatro jueces que lo pedirán todo de ellos, el especial que disfruten y a la vez que se sacrifiquen. Y ellos nos lo cuentan en entrevista:

-¿Cómo se preparan para esta segunda temporada de ‘Tu Cara Me Suena’?

Charytín Goyco: Esto es algo con amor, estamos haciendo una cosa para la familia hispana a traves de Univision y Televisa, que se pasa al unisono los dos paises, y es para que la familia entera se una a disfrutar… Nos preparamos para que la energía este muy fuerte, estemos sanos, para poder dar, para poder dar los dones que Dios nos dio, porque todos tenemos dones distintos, y los dones que Dios nos dio poder aportarlo a la familia hispana.

-¿Qué piensan de este grupo?, es bastante diferente al que tuvimos en la primera temporada, algunos traen hasta escándalo…

Angélica Vale: Yo soy la coach, soy la que más he estado con ellos esta semana.

Víctor Manuelle: Y por eso nos quedamos callados, esperando que tú digas.

Angélica Vale: Pero tampoco puedo decir mucho. Pero ¿sabes que? Vienen con todo, yo no sé qué pasó esta temporada, obviamente la temporada pasada era algo nuevo, no sabíamos de lo que se tratataba, pero ya la mayoría de los artistas que vienen, vieron la temporada pasada, entonces vienen preparados… El nivel está ‘wow’ espectacular, no digo que no lo hubiera la pasada, sí lo hubo, muy grande y hubo muchísimas sorpresas y cosas maravillosas que vivimos y gente muy talentosa, pero este año me atrevo a decir que viene con todo.

-¿Esto representa más exigencia de parte de ustedes?

Eden Muñoz: Yo creo que no solamente nosotros, sino del público también, siempre hay un punto de referencia entre la A y el B, y el A lo van a tomar en esta ecuación como si fuese la temporada pasada, que me tocó verla. Hay mucha emoción pero, obviamente, la gente espera siempre más, y es por eso que como que le echamos ganas todos, y lo voy a decir, hasta producción y todo el mundo, se nota el refresh que hay en todos los sentidos. Tomando en referencia también lo que dice Angélica, con los nuevos participantes hay un montón de talento ahí, y sí se va a poner complicado para nosotros, pero aquí están ‘las Master’ (Angélica Vale y Charytín Goyco) con la espalda en el lomo.

Angélica Vale: Pero además teníamos muchas ganas de regresar o sea los que regresamos, espero que les pase lo mismo (risas). Toda la gente de producción, toda la gente que formó parte de la primera temporada, todos queríamos regresar, así que estamos muy felices.

Víctor Manuelle: Y yo siento que nosotros nos hemos llevado un poco de esa vibra, rápido me he sentido integrado al grupo, como que de momento me siento hasta a veces raro cuando están hablando como que de la temporada pasada, y es que he escuchado tanto que parece que estuve en ella, yo estuve la temporada pasada.

Hablamos de El Dasa, de las caracterizaciones, yo creo que el reto principal, la gran responsabilidad es la de nuestros compañeros artistas que estan en el escenario, ellos son los que tienen, como dijo ahorita Eden, retar a un público que ya dejaron una vara los compañeros anteriores, unas imitaciones espectaculares y ese es su reto, caracterizar lo mejor posible para que trasnmitan emociones a nososotros y al público.

El trabajo de nosotros en realidad, va a ser muy fácil, el trabajo de ella es más dificil (señala a Angélica), porque ella está responsable coachando y todo, después que tú llegaste ahí para mí o me hiciste vibrar o no me hiciste vibrar. El puede tener (señalando a Eden) una puntuación de 9 espectacular, y a lo mejor en mi caso tiene un 6, lo vimos diferente, por eso digo que la gran responsabilidad es de ellos, y nosotros tratar de ser lo más sinceros y justos posible.

Lo más justo posible, que ahí es donde ellas nos explican que es difícil, porque no puedes tener dos 10, dices: “Se lo merece y ya este cayó en 9, ya este cayó en 9”… El que tú tenías en 9 ya se fue a 8, y cuando vienes a ver sigue bajando, puede ser una puntuación injusta.

Charytín Goyco: Ahí es que hubo detalles con un poquito de dolor en algunos participantes el año pasado, porque hubo 2 o 3 veces en las que 3 personas se botaron tanto que lo hicieron para un 10, y ahí por uno aquel nunca lo ganó, démoselo a aquel que sabiendo que estos 2 también lo merecian. Allí ya tú sabes que hay tirria un poquito aunque no quieran con uno, pero si de verdad que a veces son unas cosas maravillosas, la vez pasada yo viví experiencias muy grandes.

-Tanto en la primera temporada como en la segunda, tuvieron y tienen desafios extras al show… En la primera fue el COVID, en esta conquistar a dos públicos que si bien todos somos latinos, son dos públicos diferentes, el de Univision y Televisa.

Víctor Manuelle: Una de las cosas que ha pasado aquí es que hay un respeto mutuo entre cada uno de nosotros, y sabemos la gran figura que es Charytín, la experiencia, todo lo que aporta eso, para mí es increíble. La experiencia de Angélica en este tipo de trabajo, no está fuera de la zona de confort…

Eden y yo somos los que estamos fuera de zona de confort, pero ellas están, de lo que ellas han vivido, transmitirle eso a los muchachos, yo creo que la parte más fácil para nosotros es que respetamos cada uno. Lo más lindo que yo he podido notar, que me he integrado como nuevo, que no tengo, que no siento ningun ego, ni de mi parte, ni de la de ellos, más bien ellos me van a defender, yo no me tengo que defender, ellos me van a defender solos.

Angélica Vale: Yo los defiendo (risas)… A ver quién quiere guerra.

-Hablemos de este desafío de conquistar 2 públicos diferentes aunque todos seamos Latinos.

Angélica Vale: Creo que México está preparado, está totalmente listo para tener un programa así binacional, tener un programa en donde al final los artistas que van a estar interpretando a otros artistas, los que no los conozcan en México, los van a conocer de una manera impresionante por su talento, y por los artistas que están representando, esos sí se conocen en todo el mundo. Esa es la parte como más fácil y dulcecito… México ya está preparado para abrir las puertas a otros acentos, a otras formas de pensar, a otras culturas.

Sime lo hubieran dicho hace algunos años, jamás lo hubiera creído, porque para mí mi casa es Televisa, y mi departamento en Estados Unidos es Univision.

Charytín Goyco: A través de un programa de televisión que tuve diairio, los mexicanos del Oeste me adoraron, y yo los adoraba a de una forma impresionante, y entendieron como yo hablo, quiere decir que la raza y los corazones llegan a todos, y a los mexicanos sí les gusta el sabor nuestro, y a nosotros nos escanta porque yo cantó mariachi desde los 3 años.

Víctor Manuelle: Darle gracias a Dios de que se atrevieron, yo creo que se necesitaba la oportunidad, estaba rondando todo el tiempo ahí y se atrevieron, yo creo vamos a romper estereotipos, y que ahora nos vamos a dar cuenta que esto va a funcionar.

Angélica Vale: Es un programa tan divertido, tan noble, que nos divertimos nosotros, se divierten los participantes, se divierte el público, yo creo que era el proyecto para hacer algo así.

Edén Muñoz: Y para tener un proyecto así que tenga un común denominador que cualquiera de las razas que nos pueda ver, incluso hasta el mercado anglo, si tú lo quieres ver así. Es que hay 3 cosas súper importantes, principalmente la música que la música está metida en todos los corazones, los sentimientos, y la diversión, es como un súper paquete de llevar a la televisión.

Aparte un domingo, que los domingos son súper caracteristicos para la familia, creo que también lo vivimos, con los papás, con los tíos, con las cosas nuestras, divertirnos, realmente también la crítica de: “ Hay no lo hizo bien, por qué le dieron 10 a ella”.

-Chary y Angélica que ya tienen una temporada de ventaja, ¿qué pasa cuando llegan las felicitaciones en las redes sociales y también los reclamos?

Charytín Goyco: Yo sí recibo, “Charytín, una mujer seria como usted, no esperabamos, no esperabamos jamás que usted pusiera 5 a fulano cuando se merecía un 10, ¿usted lo calculó bien? Ponga más atención, deje de brincar tanto y ponga más atenció”… La gente me hablaba muy finanmente, porque siempre como que me han respetado, pero me lo decían bonito, con buenas palabras, muy lindo sí.

Angélica Vale: Yo me alejo de las redes sociales los domingos.

Edén Muñoz: Vamos a tener que quitar comentatios en las fotos ¿no?

Charytín Goyco: La gente sí opina.

Angélica Vale: Es que eso es una maravilla, al final son parte del show.

Víctor Manuelle: Cuando no existan esos comentarios, no estás levantando pasión, esa es la pasión de cada fanático, que se enamoró de su artista… Suena un poco fuerte, no es que me lo voy a disfrutar, pero si despertamos pasión, estamos haciendo el trabajo bien, quiere decir que todo el mundo está enfocado y opinando. Cuando no pasa nada tu dices: “Oye, parece que a nadie le interesa”… Pero eso siempre va a pasar, al final es una competencia entre fanáticos, cada fanático quiere que gane el suyo.

-¿Qué es lo que esperan , qué es lo que quieren de su ganador, qué es lo que no perdonarían?

Edén Muñoz: Yo creo que yo no perdonaría que no disfrutaran lo que están haciendo, ahí si pusiera un menos 1, porque definitivamente sabemos que cada quien es experto en lo que sabe hacer, deben conocer su limitante, como también nosotros conocemos las nuestras, pero algo que no tiene límite es disfrutar, al final de cuentas de disfrutar es de lo que se trata este programa, tanto disfrutar quien lo hace o quienes participamos, como quien está recibiendo la información, enotnces tú disfrutas, la gente también disfruta, y al final de cuenta el objetivo es ese, lo decía Víctor Manuelle hace rato, muy subrayado, nos vamos a evaluar carreras, no vamos a evaluar si estas gordito o flaquito, no…

Angélica Vale: ¿Ah no?

Edén Muñoz: Estamos evaluando, pues deberíamos, ¿pues no? A ti y a mí, no a ti no (señalando a Angélica)…

Angélica Vale: No, a mi también.

Edén Muñoz: No solo a mí, a ti no.

Angélica Vale: Ya la regaste.

Edén Muñoz: Entonces no estamos evaluando carrera, estamos simplemente evaluando la personificación que te va a tocar a la noche, y no tienen contexto en lo absoluto personal, pues esto es cotorreo, como dicen en México.

Angélica Vale: ‘Copy y paste’ quitando lo de gorda.

Víctor Manuelle: Yo sí le colocaría un menos 1 a quien no haga sacrificio, si ya tú tomaste esta responsabilidad, a parte de que hay otra gran responsabilidad con unas asociaciones y unas entidades que van a salir beneficiadas y tú tienes, ese artista tiene ese compromiso. Yo no te pido la mejor imitación, te pido el mejor esfuerzo, respeto hacia el artista que vas a imitar, y hacia el público que está sentado todas las noches. No te voy a pedir que de 7 imitaciones te salgan todas iguales, pero sí uno puede, voy a estar muy pendiente, a decir, “wow, qué esfuerzo, qué dificil era la imitación y qué mucho se metió en el personaje”…

Al que lo vea lejos se merece esta puntuación por el sacrificio que hizo, a lo mejor puedo ver que este no se estudió eso, este no le importó, y te voy a castigar, porque el sacrificio y el esfuerzo no lo voy perdonar, lo voy a premiar.

Charytín Goyco: Bueno, en cuanto a no me perdonaría realmente, yo misma no aportar la energía grande que pongo a todos mis cosas en la vida, en cuanto a mí, lo demás no sé que decirte sobre que le perdonaría y que no, pero personalemente a mí no me perdonaría, no aportar todo como siempre hago a todos mis proyectos, que tengo tanto orgullo con este especificamente, y no poner lo que estoy poniendo del alma, me sentiría mal después, así que estoy muy bien ahora.

Víctor Manuelle: Y cuando a nosotros nos falta un poco de energía hacemos como que, nos conectamos a Chary.

Angélica Vale: Nos conectamos con Chary.

Edén Muñoz: Yo tengo el wifi de la energía de Chary, y nos conectamos al wifi tengo la clave.

-Chary la temporada pasada tú dijiste que ibas a ser la buena, pero nos sosprendiste siendo muy exigente, ¿te sorprendiste a ti mismo también?

Charytín Goyco: Y recibí regaños de ellos también, de los participantes, en cámara me dijeron 2 ó 3 cosas, y yo digo: “Dios mío qué contesto,a gente linda, a gente que uno adora”. Había personificaciones que no me llegaron a mí, había cosas que hacían algunos compañeros que a veces hacían cosas buenas pero otras veces no llegaron nada y era una frialdad que yo decía, “¿Qué pongo? ¿Qué hago? ¿Qué digo?”… No tenía ni que decir, para no ofender, pero relamente fui más estricta de lo que nunca pensé y sé que también lo voy hacer ahora. A lo mejor le digo las cosas a mi manera, a mi manera que no puedo ofender a nadie, resulté más estrictica, yo nunca pensé que iba a hacer así.

-Pasó algo parecido contigo, Angélica, porque se sumó el hecho de que tú estuviste ensayando con ellos, pusiste tu esfuerzo, y si no lo veías en el escenario el dolor era doble.

Angélica Vale: Es horrible porque sí puedo ver cuál es su punto débil ya antes de los ensayos me empiezo a dar cuenta, y luego cambia mucho de los ensayos también. Me pasó en la temporada pasada, y eso se los estaba diciendo a mis niños, porque a veces veía yo ensayos espantosos, y salían y eran lo máximo y viceversa, ensayos muy muy buenos y que cuando salían se quedaban ahí a a la mitad. “Pero este era uno de mis favoritos qué paso”…

La verdad es que uno no sabe lo que va a pasar hasta que llega el momento de la actuación, con la caracterización, el vestuario, la peluca, no es fácil, esta semana yo sí le quiero dar un poquito de chance porque es la primer semana, y ellos por más que hayan visto el show… Pararse en ese escenario, que además es muy fuerte ese escenario, la temporada pasada que hicimos a Madonna y a Cheer, Chary y yo, Chary te lo puede decir, es imponente.

Charytín Goyco: Sí porque uno ha hecho muchas cosas, espectaculos, todo, pero presentarte ahí personificado a Madonna, y digan, “y está loca qué está haciendo”.

Angélica Vale: Pero sí es un escenario que impone muchisimo, así que, sí es fuerte el reto, pero al final si uno lo disfruta como bien dijo Edén, si uno sale a disfrutar vale la pena todo.

Charytín Goyco: Que valientes son ellos.

Angélica Vale: Muy Valientes.

