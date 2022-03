Mia Khalifa acelera pulsaciones en Instagram posando con un bikini nude hilo dental

Mia Khalifa se fue a disfrutar de unos días de relajación y no dudó en compartirlo con sus millones de fieles seguidores de Instagram.

Ahora, la ex estrella de cine para adultos libanesa mostró otro de los coquetos bañadores que utiliza y que aceleran las pulsaciones de quienes miran sus postales. Así lo hizo este martes al aparecer en una serie de cinco fotos en las que se le puede ver posando de frente y de espaldas, con un bikini hilo dental color nude para presumir su torneada figura.

“It was 40° and I got yelled at for taking these photos, this is as one with nature as I’ll ever get 😌”, escribió la joven en las imágenes que en pocas horas acumulan más de un millón 893 mil ‘me gusta’.

En unas postales previas, Mia Khalifa llamó la atención de propios y extraños al aparecer con un atuendo muy llamativo que consta de lentes tipo escarabajo, bodysuit que en la parte baja y trasera es demasiado estrecho, pezoneras metalizadas y un chaleco de cuero que utilizó su novio Jhay Cortez durante uno de sus conciertos.

