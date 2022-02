Mia Khalifa posa desde la piscina con un traje de baño que apenas cubre su retaguardia

Mia Khalifa sigue cosechando corazoncitos rojos y halagos en su cuenta de Instagram gracias a que publica muy seguido contenido sensual que hace enloquecer a sus más de 27 millones de admiradores.

En esta ocasión, la ex actriz de cine para adultos compartió unas fotografías en la que aparece posando dentro de una piscina, usando un traje de baño que hace resaltar a la perfección su “pechonalidad” y que apenas cubre su retaguardia.

“It’s not a BBL, that’s just how I’ve always looked 🙄”, es el epígrafe que la libanesa utilizó en las fotos que cuentan con casi nueve mil comentarios y 1.9 millones de likes.

(Desliza para ver las imágenes)

Sin duda alguna, Mia Khalifa es una de las chicas consentidas que siempre desata bajas pasiones entre los usuarios de la popular red social cuando luce sus curvas con bañadores. Basta con echarle un vistazo a algunas de las publicaciones más sexys que la novia del cantante Jhay Cortez ha publicado y con las que sigue enamorando a propios y extraños.

