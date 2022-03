Adamari López enfrenta las críticas y explica por qué expone a Alaïa en las redes

Como te contamos, Adamari López estuvo de invitada en el podcast de Jorge Pabón, conocido como ‘El Molusco’, y entre muchos temas, por primera vez enfrenta las críticas y explica por qué expone a Alaïa en las redes sociales, o mejor dicho, la comparte con su público.

El Molusco le preguntó sobre qué pensaba de los que la criticaban por exponer tanto a Alaïa, a los que Adamari, recordando todo lo que le costó quedar embarazada, y especialmente cuando los pronósticos médicos le decían que después de haber pasado por el cáncer no sería algo posible, aseguró que entendía a quienes no le gustaba lo que ella hacía.

“Entiendo las dos partes, mi deseo de querer ser mamá, y durante mucho tiempo pedí muchas oraciones para que el universo conspirara y papá Dios me la mandara… Cada vez que deseo poner algo de ella, yo creo que como cualquier papá que por ahí no es figura pública ,y tiene mil fotos de sus hijos en sus redes sociales… Entiendo que por ahí debería cuidarla más o proteger más su intimidad, porque yo no sé, hoy en día ya decide si le gusta o no porque está más grande” comenzó respondiendo y siguió pensando en cuando aún Alaïa no opinaba sobre su imagen.

“Si no le hubiese gustado, la hubiera expuesto a algo que no quería, al final es mi decisión, lo comparto y al que le gusta pone sus comentarios, y al que no pone sus memes o sus malos comentarios… Entiendo y respeto, no estoy de acuerdo, pero los respeto, no estoy para dirigirle la vida de nadie, como no quiero que me dirijan la mía“, aseguró.

También hablaron de si Alaïa tiene el poder de decidir sobre su imagen a la hora de salir públicamente:

“Le gusta, lo hemos hablado, ella tiene que ser una niña educada, pero que no tiene que hacer nada de lo que ella no quiera… Está en la calle y no tiene que abrazar y besar a todo el mundo, pero salúdalos y míralos a los ojos para que sepan que los estás saludando… Lo mismo cuando estoy grabando un video le pregunto: “mamita, ¿quieres estar?”, y si está o sale corriendo yo no tengo por qué obligarla. Ella tiene la decisión de hacer lo que ella quiera, ella entiende lo que hace mami en la televisión y está muy contenta de ver a mami en la televisión, a veces es parte de ella, pero nada es obligado”, concluyó.

MIRA AQUÍ LO QUE DIJO ADAMARI EN LO DE 'EL MOLUSCO':

