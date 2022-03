David Beckham y su esposa hacen millonario donativo a las víctimas de la guerra en Ucrania

La pareja formada por Victoria y David Beckham se encargó de dar el pistoletazo de salida a un nuevo fondo de ayuda económica para las víctimas de la guerra en Ucrania. Esta iniciativa partió del propio exfutbolista, en relación con su papel de embajador de buena voluntad de Unicef, el organismo de Naciones Unidas que vela por la seguridad y el bienestar integral de los más pequeños.

Los dos enamorados, padres de cuatro hijos, dieron el ejemplo al tiempo que animaban a sus seguidores a contribuir a esta cuenta de emergencia en la medida de sus posibilidades. El que fuera extremo del Manchester United y la ex Spice Girl no podían quedarse de brazos cruzados ante la tragedia humanitaria de la que es víctima la invasión ucraniana, tras la invasión de las tropas rusas.

“Como todos ustedes, asistí a esta situación en Ucrania con horror e incredulidad. Madres forzadas a escapar con sus hijos, familias destrozadas. Niños a los que se ha tenido que sacar de la cama para convertirse en refugiados de la noche a la mañana. Junto a mi familia, y en un entorno de seguridad, me he sentido impotente al ver estas escenas de desesperanza”, publicó David en el video con el que dio dado a conocer su plan de acción. Thank you @UNICEF Goodwill Ambassador David Beckham and @victoriabeckham for donating £1 million to help us reach children whose lives have been turned upside down by the conflict in Ukraine. https://t.co/z34WCsJGjq #UNICEFThanks pic.twitter.com/zbxeOeLYGp— Catherine Russell (@unicefchief) March 8, 2022

Los Beckham no pronunciaron directamente sobre la suma que abonaron, aunque fueron ellos quienes iniciaron el proceso de donaciones. Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, el también exjugador del Real Madrid quiso hacer hincapié en el coraje de todas esas madres que han querido poner a sus niños a salvo, a pesar de las bombas que siguen cayendo en los corredores humanitarios, y de los muchos problemas logísticos que afrontan quienes tratan de salir de Ucrania. View this post on Instagram A post shared by David Beckham (@davidbeckham)

