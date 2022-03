David y Victoria Beckham hacen una donación millonaria a las víctimas de la guerra en Ucrania

Victoria y David Beckham han sido los encargados de iniciar un nuevo fondo de ayuda económica para las víctimas de la guerra en Ucrania.

Esta iniciativa ha partido del propio exfutbolista y en relación con su papel de embajador de buena voluntad de Unicef, el organismo de Naciones Unidas que vela por la seguridad y el bienestar integral de los más pequeños.

La pareja, padres de cuatro hijos, quisieron dar ejemplo al tiempo que animaban a sus seguidores a contribuir a esta cuenta de emergencia en la medida de sus posibilidades.

El que fuera delantero del Manchester United y la ex Spice Girl no podían quedarse de brazos cruzados ante la tragedia humanitaria de la que es víctima el valiente pueblo ucraniano tras la invasión de las tropas rusas.

“Al igual que tú, he visto cómo se desarrollaba la situación en Ucrania con horror e incredulidad. Madres forzadas a escapar con sus hijos, familias destrozadas. Niños a los que se ha tenido que sacar de la cama para convertirse en refugiados de la noche a la mañana. Junto a mi familia y en un entorno de seguridad, me he sentido impotente al ver estas escenas de desesperanza”, expresó el antiguo deportista en el video con el que dio a conocer su plan de acción.

Los Beckham no se han pronunciado directamente sobre la suma que han abonado, aunque fueron ellos quienes iniciaron el proceso de donaciones. Con motivo de la celebración, ayer martes, del Día Internacional de la Mujer, el también exjugador del Real Madrid quiso hacer hincapié en el coraje de todas esas madres que quieren poner a sus niños a salvo a pesar de las bombas que siguen cayendo en los corredores humanitarios y de los muchos problemas logísticos que afrontan quienes tratan de salir de Ucrania.

“Es por eso que este Día Internacional de la Mujer estoy creando un llamamiento de emergencia a través de mi Fondo 7 para UNICEF para ayudar a proporcionar ayuda inmediata. Victoria y yo hicimos una donación en nombre de nuestra familia para iniciar la campaña. Estaríamos muy agradecidos si pudiera unirse a nosotros para ayudar a UNICEF a apoyar a estos niños inocentes. Por favor, da lo que puedas hoy”, dijo Beckham.

El presidente Vladimir Putin lanzó a Rusia a un ataque en varios frentes cuando invadió Ucrania por tierra, mar y aire el pasado 23 de febrero.

La devastación continúa separando familias, matando a cientos de personas y desplazando a miles más.

