Descubre la hacienda donde se hospedaron Eduardo Capetillo y Biby Gaitán

Eduardo Capetillo y Biby Gaitán decidieron hacer un paseo familiar y tomaron como destino Mérida, Yucatán.

La pareja y sus dos hijos menores pasaron algunos días en la Hacienda Ticum, un lugar soñado con todo lo necesario para estar en contacto con la naturaleza y lejos del ajetreo de la ciudad.

Gaitán compartió una foto en la que se le ve posando a toda la familia frente a la fachada de la casada, la cual es bastante llamativa. La cantante escribió: “Disfrutando de un ambiente cálido y familiar. Un paraíso en el paraíso. Hacienda Ticum, mejor imposible”.

Esta hacienda data de 1810 pero fue recientemente remodelada y convertida en un hotel de lujo que combina el estilo colonial con lo más moderno y cómodo del siglo XXI.

Ofrece a sus huéspedes un terreno de 24.7 acres y 15 exclusivas habitaciones, todo acompañado de atención especial durante las 24 horas del días.

Los interesados pueden escoger entre las 15 habitaciones según sus necesidades, pues están divididas en siete suites, en siete cuartos Deluxe y en cuatro casas mayas.

El precio por noche tiene un costo desde $199 dólares hasta $299 dólares.

Por supuesto que la Hacienda Ticum no es solo sus habitaciones, también cuenta con restaurante, bar, dos piscinas, extensas áreas verdes, capilla, spa, cuarto de masajes, tours turísticos por la zona y otros servicios.

En su cuenta de Instagram y en su página web se pueden ver fotos de cada uno de los espacios disponibles en la hacienda.

Cada lugar es un perfecto fondo para una gran foto, por lo que se puede ir en familia como los Capetillo y posar frente a cada uno de los lugares. View this post on Instagram A post shared by Hacienda Rústica Ticum (@haciendaticum)

