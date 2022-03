Emir Pabón y Stefanía de Aranda celebraron su boda en una preciosa quinta en Cuernavaca

El cantante mexicano Emir Pabón y Stefanía de Aranda han logrado realizar su boda soñada por la iglesia, esto luego de un accidente de transito que casi hace que perdieran la vida. Ella estaba embaraza en ese momento.

La ceremonia se realizó en la Quinta Rubelinas, en Cuernavaca, Morelos, y asistieron nada más y nada menos que 300 personas, las cuales celebraron junto a la pareja la magia del amor.

Aunque la pareja dio la exclusiva al programa televisivo “Despierta América”, durante el fin de semana se lograron ver algunas imágenes del la ceremonia por la iglesia y de la fiesta que realizaron en un muy decorado salón de eventos.

Varios medios de comunicación han resaltado la decoración del espacio con más de 5,000 rosas blancas y orquídeas. El lugar elegido para la fiesta, la Quinta Rubelinas, tiene más de 10 años de experiencia en este tipo de eventos.

Los más de 300 invitados expresaron su encanto por la decoración del lugar, pues habían elementos de crista que daban la sensación de estar teniendo una ceremonia en la nieve.

El hijo de ambos, Matías de Jesús, fue uno de los asistentes más encantadores desde su llegada al altar en una pequeña carreta y entre un material que lo hacía ver como entre las nubes.

Quinta Rubelinas ofrece a los que alquilan sus espacios, extensas áreas verdes y árboles de gran tamaño, haciendo que las celebraciones sean acompañadas de lo más bello de la naturaleza. View this post on Instagram A post shared by Patricio Cabezut (@patriciocabezut)

