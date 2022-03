Piloto ruso Nikita Mazepin tras su despido de la F1: “Sé cómo está el mundo, pero han roto mi sueño deportivo”

Las consecuencias de la invasión rusa a Ucrania ha costado de momento la carrera deportiva del piloto Nikita Mazepin, quien hasta hace unos días era ficha de la escudería HAAS. Sin embargo, se enteró que le habían rescindido el contrato por un comunicado de prensa.

Se mantuvo en silencio tras su despido hasta que este jueves habló desde su casa en Moscú. Decidió expresarse, manifestar su decepción y frustración porque se siente víctima de lo que ocurrió. Incluso, anunció la creación de una fundación para deportistas que están en su misma situación.

“No ha habido razón legal para que el equipo haya acabado el contrato desde el momento en que la FIA nos dejaba correr con bandera neutral, y yo acepté ser neutral y quería firmar una carta para ello, pero no me han dado tiempo, me quedé sin el sueño por el que luche 18 años de mi vida y sin defensa para ello”, manifestó desde su despacho en Moscú, en declaraciones recogidas del diario Marca.

Su padre tiene una relación con Vladimir Putin, y él no quiso manifestarse al respecto.

“El mundo no es el de hace dos semanas, lo sé y lo entiendo, es un tiempo difícil, tengo amigos en los dos lados del conflicto y nada es comparable con esto, no quiero hablar de ello, solo hablo de que me dijeron la semana pasada que paraba mi contrato cuando la FIA y el Consejo Mundial me dijo que podía correr con bandera neutral y yo acepte incondicionalmente, así que la decisión de HAAS de acabar el contrato unilateralmente no fue tomada por sanciones o por una autoridad deportiva, o por algo mío, o de mi padre o su compañía, y no creo que sea bueno“, agregó.

Nikita Mazepin: "Perdí el sueño por el que trabajé 18 años y me enteré por la prensa".#F1



(📸 @CezaryGutowski)https://t.co/Y92HxuDAbQ — SoyMotor.com (@SoyMotor) March 9, 2022

Agradeció a los pilotos Sergio ‘Checo’ Pérez, Valtteri Botta, Charles Leclerc y George Russell por llamarlo y manifestarle su apoyo en un momento tan complicado para él: “Me han llamado para darme ánimos y apoyo, algo muy importante porque el viaje a la F1 es largo para todos, con riesgo y me han acompañado en esta pérdida de mi sueño”.

‘Competimos como uno solo’

Este es el nombre que llevará su fundación: Competimos como uno solo.

Dmitry Mazepin, padre de Nikita y dueño de la empresa Uralkali, financiará esta nueva idea de su hijo.

“La reacción de mi padre fue apoyarme, lo he conseguido todo con él a mi lado, con su tiempo, sacrificio y paciencia porque mi padre partió de cero hasta donde está ahora a través de una vida difícil. Su apoyo fue crucial y me ahora me ayuda a entender esto, a tener la capacidad mental de ser más fuerte que nunca en mi vida hasta ahora. Me dice que si no puedo hacer nada, luche por hacer un mundo mejor”, finalizó.

