10 síntomas de que tus riñones no funcionan bien y que no debes ignorar en el Día Mundial del Riñón

La enfermedad renal es silenciosa pero implacable. La National Kidney Foundation calcula que tan sólo en Estados Unidos más de 37 millones de personas viven con enfermedad renal y la mayoría no lo sabe hasta que su condición es irreversible. Hoy es el Día Mundial del Riñón, por lo que vale la pena señalar 10 síntomas de que tus riñones no funcionan bien y que no debes ignorar.

Algunos factores como antecedentes familiares de insuficiencia renal, ser mayor de 60 años o padecer hipertensión y diabetes condicionan que una persona desarrolle enfermedad renal crónica y sus devastadores efectos. El doctor Joseph Vassalotti, director médico de la National Kidney Foundation, enlistó los síntomas más comunes de este padecimiento y que fácilmente pueden confundirse con otras condiciones.

1 Sangre en la orina

Cuando los riñones pierden capacidad para filtrar sustancias, las células sanguíneas pueden aparecer en la orina, aunque también puede ser un síntoma de cálculos renales, infección de las vías urinarias o la aparición de tumores.

2 Hinchazón de los ojos

Cuando los riñones filtran demasiada proteína en la orina y el organismo no puede retenerla, los ojos se hinchan. Esta señal puede ser un indicio temprano de daño renal.

3 Cansancio pronunciado y dificultad para concentrarse

La acumulación de toxinas en la sangre que implica la disminución de la enfermedad renal puede producir cuadros de cansancio pronunciado y problemas para concentrarse en las tareas habituales. También puede ser un síntoma de anemia, común en la enfermedad de los riñones.

4 Orinar frecuentemente

Aunque este síntoma es común en varios padecimientos, la enfermedad renal también se caracteriza por incrementar la micción, particularmente durante la noche.

5 Insomnio

Los problemas para dormir sobrevienen cuando los riñones no son capaces de filtrar toxinas y éstas permanecen en la sangre, por lo que la apnea del sueño es más común en quienes tienen enfermedad renal crónica.

6 Piel seca

Si los riñones no pueden equilibrar los minerales y los nutrientes de la sangre, la piel se reseca y aparece la picazón que caracteriza a la enfermedad mineral y ósea, común en el padecimiento renal.

7 Calambres

Si los riñones no pueden mantener un equilibrio entre los minerales y nutrientes de la sangre, los músculos sufrirán calambres regulares.

8 Espuma en la orina

La presencia de burbujas en la orina no es normal, sino un indicador de la presencia de proteínas, particularmente de albúmina, durante la micción.

9 Menos apetito

Aunque este síntoma es muy general, la acumulación de toxinas en la sangre puede disminuir el hambre.

10 Pies y tobillos hinchados

Si los riñones no funcionan bien, el sodio tiende a acumularse y, en consecuencia, los tobillos y los pies suelen hincharse.

Ante la aparición de estos síntomas lo mejor es que consultes a un médico que te practicará pruebas de laboratorio para corroborar el estado de tus riñones.

