Agenda de eventos: qué hacer el fin de semana

Beret trae su voz a Sob’s

Después de mucho éxito al publicar su disco “Prisma”, regresa a los escenarios el cantante español Beret, quien estará este jueves 10 de marzo en el famoso Sob’s (204 Varick Street, New York, NY, 10014). Como muchos artistas de esta nueva generación, en 2015 Beret comenzó su carrera musical compartiendo sus canciones a través de internet, llamando poderosamente la atención por la calidad de sus letras y su música. Ya con dos discos de estudio, ha colaborado con Sebastián Yatra en la canción “Vuelve”, con Sofía Reyes en el sencillo “Lo Siento”, y recientemente con la banda colombiana ‘Morat’ en el nuevo sencillo titulado “Porfa No Te Vayas”. Tickets disponibles en : Ticketmaster.com

Cortesía

El Lincoln Center abre su “Dance Floor

A partir de esta semana, cada viernes por la noche de marzo a mayo, el Lincoln Center transformará el Atrium en una pista de baile, con DJ que tocarán diferentes estilos de música, desde lo latino y el K-Pop hasta el Hip-Hop.

La primera “Dance Floor” será este 11 de marzo a las 7:30 pm, con la Orquesta Broadway y su estilo charanga, agrupación que está celebrando su 60 aniversario. Parte de la serie The Dance Floor, con su programa ¡VAYA!, rinde homenaje a pioneros musicales, como la Orquesta Broadway. Partidarios del estilo charanga cubano (que presenta flauta, cuerdas y una extensa sección rítmica), esta banda increíblemente prolífica ha lanzado más de 20 álbumes.

Todos los eventos son gratuitos y disponibles por orden de llegada. Para obtener una lista completa, visite LincolnCenter.org/Atrium.

Cortesía

Jessi Uribe en Nueva Jersey

El cantante colombiano Jessi Uribe estará este sábado 12 de marzo de 2022 en el White Eagle Hall en Jersey City (337 Newark Ave, Jersey City, NJ, 07302). Uribe logró reconocimiento internacional por primera vez en 2008, apareciendo en Latin American Idol; desde entonces, ha aparecido en los programas La Voz, A otro Nivel y Yo me llamo. En 2017, lanzó el sencillo “Dulce Pecado”, que acumula más de 400 millones de visitas en YouTube, y dos años después fue nombrado “Artista popular del Año” en los “Premios Nuestra Tierra” de 2020 y 2021, el equivalente de Colombia a los Premios GRAMMY. En los últimos dos años, ha lanzado una serie de temas que incluyen “La Culpa”, “Desde Que Te Fuiste” con el artista chileno Américo, “Dicho y Hecho” con Alkilados, “Se Te Nota” con Pipe Bueno, y “El Alumno” con el artista mexicano Joss Favela, entre otros. A las 8:00 pm. Entradas en: https://www.seetickets.us/event/Jessie-Uribe/464572

Cortesía.

Angélica Negrón en el Teatro Pregones

La serie de conciertos del Teatro Pregones, March is Music continúa este sábado. Esta vez la compositora de la enorme y triunfante instalación Chorus of the Forest en el Jardín Botánico de Nueva York, la innovadora compositora e intérprete puertorriqueña Angélica Negrón, se une al Bronx Arts Ensemble en un programa que presenta arreglos completamente nuevos de obras originales para cuarteto de cuerda, acordeón, juguetes, electrónica y piano. A las 8:00 pm, en el Pregones Theatre ( 575 Walton Avenue, Bronx). Información en: https://pregonesprtt.org/march-is-music-2022/

Cortesía

Oscar Wao vuelve Repertorio Español

Oscar es un “nerd” ingenuo de Nueva Jersey que finalmente ha dejado las garras de su imponente madre dominicana y está asistiendo a su primer semestre de universidad en Rutgers con su rebelde hermana. Sueña con convertirse en el dominicano J.R.R. Tolkien y, sobre todo, encontrar el amor. Pero es posible que Oscar nunca obtenga lo que quiere. Culpe al “fukú”, una maldición que ha perseguido a la familia de Oscar durante generaciones, siguiéndola en su épico viaje desde Santo Domingo a Estados Unidos. Esa es la historia de “La breve y maravillosa vida de Oscar Wao”, la popular obra de Repertorio Español (138 East 27th Street, New York, NY 10016) que vuelve a las tablas este viernes y sábado, a las 8:00 pm, y domingo a las 3:00 pm. Tickets e información en: www.repertorio.nyc

Cortesía

Joyas de Goya, Velázquez y El Greco en exhibición

La Hispanic Society de Nueva York, que atesora la mayor colección de arte español e hispano fuera de España, exhibir una selección escogida de sus “tesoros” entre los que destacan obras de Goya, Velázquez, Zurbarán y El Greco, entre otros artistas.

La muestra llamada “Nuestra casa: redescubriendo los tesoros”, no solo recoge los “tesoros mayores” de la colección, en referencia a los grandes pintores de los siglos XVII y XVIII españoles, sino que también incluye joyas que van desde objetos de la España musulmana (como una notable caja de marfil de Medina Azahara o un tapiz de la corte nazarí de Granada) hasta muestras diversas del arte colonial hispanoamericano. Está ubicada en Broadway, entre las calles 155th y 156th Streets, New York NY 10032. Para horarios, visite: Broadway between 155th and 156th Streets, New York NY 10032

Cortesía

Exhibiciones de primavera en el Quees Museum

El Queens Museum inaugura una nueva temporada. Celebre la apertura de las exhibiciones de primavera de 2022, este domingo 13 de marzo, de 2:00pm a 5:00pm. Las exposiciones a destacar son: Stephanie Dinkins: Sobre el amor y los datos; Suzanne Lacy: El medio no es el único mensaje; y Christine Sun Kim: El tiempo me debe de nuevo un descanso. Descubra más aspectos de las obras expuestas gracias a los breves recorridos guiados por las artistas: 2:30pm: recorrido con Suzanne Lacy; 3:15pm: recorrido con Stephanie Dinkin; y 4:00pm: recorrido con Christine Sun Kim

Habrá bebidas y Cambodia Now, uno de los puestos de comida más populares del Queens Night Market, estará presente. El Queens Museum está ubicado en el Flushing Meadows Corona Park Queens, NY 11368. Para más información: https://queensmuseum.org/

Cortesía

Liz Hernandez trae su WORDAFUL a NYC

Liz Hernandez está tomando WORDAFUL por todo el país con una parada en el Hotel W de Times Square, este sábado 12 de marzo. El evento se centrará en el poder de la conversación, con énfasis en el tema de este año: “No hay lugar para conversaciones triviales”. Hernández, periodista mexicano-estadounidense nominada al Emmy, se unirá a Liz Eswein, ex cofundadora de Cycle Media, una de las primeras redes de medios de “publicidad y talento” y Joél L. Daniels, también conocido como Joél Leon, un actor, padre, autor y narrador nacido y criado en el Bronx que escribe y cuenta historias para los negros. Los boletos están disponibles en: www.lizhernandez.eventbrite.com.

Liz Hernández. Cortesía

CALLBACK Series en el Teatro Círculo

Teatro Círculo culmina este sábado 12, cuatro piezas de su serie CallBack. En español con sobretítulos en inglés, las obras son: Imagen-Nación, de Scotty Sweet que da una mirada a la historia real de Juan y Manuel, dos niños arrancados de sus padres en lafrontera mexicana por el gobierno de Estados Unidos. En Distanciados, de Myrangely Méndez, un niño de nueve años busca ayuda de su tutora de inglés después de meses de aislamiento causado por la pandemia del COVID. En Algo rojo que parece sangre, de Sebastián Cruz, temerosos de ser acusados de un delito, dos policías en Colombia intentan deshacerse de una mancha roja que descubren en su comisaría; y Umbilicales, de Maité Iracheta, desarrolla una visión futurista sobre la situación de los inmigrantes y la crisis ambiental en una sociedad posthumana.Teatro Círculo está ubicado en el 64 East 4th Street. Para comprar boletos, visite www.teatrocirculo.org o llame al 212-505-1808