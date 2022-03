Cancelan cambios de último minuto para inscripción en escuelas secundarias de NYC

Este viernes vence el plazo para que los padres inscriban a sus hijos en las escuelas secundarias públicas de la ciudad de Nueva York. Y aunque este proceso de admisión ya era de por sí estresante, en las últimas semanas se agregó un grado más de preocupación cuando el nuevo canciller de Educación David Banks anunció que se harían cambios en la manera como se aplicaría al ‘High School’ para el próximo año escolar.

Pero en una muestra más de cómo la voz de los padres tiene un gran peso en la toma de decisiones sobre el sistema educativo, esta semana el mismo Banks anunció que se cancelan esos cambios de último minuto en el proceso de admisión a las secundarias, lo que, por lo menos por este año, dará un poco de tranquilidad a los neoyorquinos que tienen a sus hijos en las escuelas públicas.

Así respondió el máximo jefe del Departamento de Educación de la Ciudad a preguntas sobre por qué tomó la decisión de suspender los cambios, durante una aparición en el canal de televisión NY1 News: “Me enfrentaba a un cronograma muy ajustado en este momento cuando la gente necesitaba una decisión, y esa es la razón por la que tomé la decisión que tomé”.

La razón por la cual el DOE había planteado hacer esos cambios, fue porque precisamente muchos padres se habían quejado del proceso de inscripción en las escuelas secundarias establecido por la anterior Administración De Blasio que, entre otras cosas, requiere que los alumnos de octavo grado hicieran una preselección de 12 ‘high school’ por orden de preferencia, lo que ya era una causa de estrés para muchas familias.

¿Cuáles son las críticas a los criterios impuestos por la Administración De Blasio? Básicamente se enfocan en las solicitudes para los programas selectivos de la escuela secundaria, que antes utilizaban las calificaciones para determinar el ingreso, y simplemente clasificaban a los estudiantes de arriba hacia abajo. Este año, todos los estudiantes cuyas calificaciones promedian alrededor de 85 o más se colocan en el mismo grupo de solicitantes y luego se seleccionan mediante una lotería. Por ello, algunos padres se habían quejado que es un sistema injusto para los estudiantes con las mejores calificaciones, mientras que otros habían pedido mantener la política, diciendo que da acceso a las escuelas a más estudiantes negros e hispanos.

“Y luego he tenido otros padres que también me han dicho, escucha, incluso si no estuve de acuerdo contigo, mantenlo en el 85, porque estamos en la hora undécima, no podemos darnos el lujo de hacer cambios de nuevo. Simplemente lanzará el sistema al caos. Y estoy de acuerdo con eso”, dijo Banks.

Banks indicó que los cambios que acaba de suspender sí podrían llevarse a cabo para el proceso de admisión del siguiente año escolar, y por ello anunció la creación de un grupo de trabajo para que analice, no solo los criterios de admisión en las escuelas seleccionadas, sino el proceso de solicitud en general.

“El proceso de admisión a la escuela secundaria es demasiado complicado. Y me dedicaré a asegurarme de que sea un proceso más fácil”, dijo Banks.