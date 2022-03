‘Carwasheros’ ganan $1 millón en demanda por robo de salarios contra ‘Caribbean Car Wash’ de Nueva Jersey

Con una sonrisa en sus rostros, pero al mismo tiempo con profundo dolor al recordar los abusos de los que por años fueron víctima en su puesto de trabajo, un grupo de 24 ‘carwasheros‘, mayormente latinos indocumentados, recibieron este jueves cheques de hasta $50,000 cada uno, tras ganar una larga demanda por $1 millón contra el lavadero de carros ‘Caribbean Car Wash’ de Nueva Jersey, en la ciudad de Elizabeth.

Gracias a un cambio en las leyes del Estado Jardín, desde el 2019 cualquier trabajador, sin importar su estatus migratorio, tal y como ocurre en Nueva York, puede reclamar salarios adeudados hasta por seis años hacia atrás y no solamente dos, como solía ser la norma en Nueva Jersey, antes de la entrada en vigor de la nueva legislación que busca proteger los derechos de los trabajadores y meter en cintura a los malos patronos.

La noticia fue recibida como una enorme victoria por los trabajadores que se sumaron a la demanda contra el lavadero Caribbean Car Wash, que según denunciaron no solamente los hizo trabajar largas jornadas diarias de más de 12 y 14 horas, con pagos por fuera de lo ordenado por la ley, de $5 y $6, sino que además no tenían derecho a receso, espacio para almorzar y comer y eran objeto de comentarios racistas y desobligantes.

Así lo narró el cubano Julio Ochoa, quien no ocultó la emoción que le produjo saber que se “hizo justicia”, palabra que se leía en unas toallas blancas que sostenía junto a sus compañeros de lucha.

“Este día es una victoria para todos nosotros, después de haber vivido horrores en ese lugar donde nos trataban como si no valiéramos. Trabajábamos largas horas, vivíamos con mucho estrés y tratos infrahumanos. Fuimos maltratados sicológicamente, con aberraciones. Parece mentira creer que en este siglo existan condiciones así de injustas”, comentó el antiguo carwashero, quien ahora es repartidor de comida.

El trabajador, quien estuvo seis años y medio prestando sus servicios a Caribbean Car Wash, dijo que a pesar de que los dueños del negocio eran latinos, hacían burlas constantemente sobre el color de piel y el estatus migratorio de sus empleados, y nunca mostraron ningún gesto amable. “Como se dice, no nos daban ni agua en el verano, ni un café en el invierno“, comentó.

Jornadas de 13 horas sin descanso

El uruguayo William Antúnez, quien trabajó 5 años en el lavadero de autos, aseguró que literalmente tenían que trabajar jornadas de 13 horas sin descanso.

“No podíamos para ni un momento. Era difícil hasta para ir al baño o poder comer algo, porque era trabajo sin parar, y cuando nos quejábamos o queríamos hablar sobre esas condiciones, se burlaban de nosotros o nos ignoraban, hasta que la muerte de un compañero que estaba enfermo del corazón y murió por toda esa presión, hizo que dejáramos el miedo y nos unimos para la demanda”, dijo el inmigrante.

“Él nos dio el puntazo inicial desde el cielo. Eso nos hizo recapacitar y ver que no importa que (los dueños del negocio) son personas de peso político, no están por encima de la ley. Por eso más que el cheque que ganamos hoy, queremos servir de ejemplo para pedirle a la comunidad inmigrante que usen sus derechos y que entiendan que en este país el indocumentado no debe tener verguenza de exigir sus derechos; ojalá esto sirva para abrir puertas para que otros reclamen”, agregó Antúnez.

El abogado Steven Arenson, de la firma Arenson, Dittmar & Karban, quien llevó el caso ante el Tribunal Federal de Nueva Jersey, explicó que el triunfo se dio tras una larga batalla de más de dos años y medio contra Caribbean Car Wash y sus dueños. En la demanda exigieron no solo las horas robadas, sino compensación de horas extras no pagadas y violaciones de las leyes de salario mínimo, que actualmente en Nueva Jersey es de $13 la hora hasta llegar a $15 en el 2024.

“Estos trabajadores debían trabajar todo el día de sol a sol, no solo con agua y químicos, sino que encima de eso recibían insultos y además del abuso físico, les pagaban a $5 y $6 dólares la hora. No fue fácil pero lo logramos y es una advertencia a los patronos de que si no actúan conforme a la ley, habrá consecuencias. Hay un precio que tienen que pagar”, dijo el abogado.

El abogado Steven Arenson, de la firma Arenson, Dittmar & Karban, anunciando la victoria de los carwasheros

Arenson reiteró que a la hora de reclamar por derechos laborales, no hay ninguna diferencia si un trabajador es documentado o indocumentado, pues la ley los protege por igual, y cuando hay salarios impagos, en las demandas se obliga a los jefes a resarcir el daño triplicando el valor de los salarios robados.

“Muchos trabajadores no tienen la valentía que ellos tuvieron de denunciar los abusos, y espero que esto sirva para inspirar a que más trabajadores no permitan atropellos, por lo que no solo es una victoria para ellos sino para la clase trabajadora“, agregó el abogado, quien narró que dos de los demandantes murieron antes de culminar el caso, por lo que las viudas y los hijos recibirán esos dineros.

Murió antes de ver este triunfo legal

Ese es el caso de la uruguaya Laura Toledo, cuyo esposo, quien trabajó 10 años en el lavadero de carros, incluso haciendo labores de supervisor, murió en 2018 tras sufrir su tercer ataque cardíaco a la edad de 54 años.

“Este es un día doloroso, porque a pesar de recibir un cheque, por culpa del carwash yo perdí a mi esposo, Yo quisiera tener vivo a mi esposo. No me importa un cheque, pues viví todo este tiempo sin cheque, pero a mi esposo no me lo regresa nadie. Ojalá que los patronos entiendan que no pueden segur abusando y maltratando a los inmigrantes”, dijo la compungida viuda.

“El dueño era tan cruel, que cuando a mi esposo le dio el segundo infarto, el dueño fue a visitarlo y lo que le preguntó es si iba a estar bien la semana que seguía, porque se iba a República Dominicana a una boda. Ese carwasher me quitó a mi marido, lo enfermo y lo mató. Soy cristiana y no guardo odio en mi corazón, pero no puedo decir que les tengo afecto o que los perdono”, agregó la viuda.

Caribbean Car Wash no se pronunció sobre la demanda ni sobre las acusaciones, pero según reveló el abogado Arenson, desde que se instauró la demanda, el negocio se vio obligado a cortar sus políticas de abuso y robo salarial, pues la ley no solo exige que se pague a los trabajadores de manera formal, de acuerdo al sueldo mínimo, sino que además violar esas normas acarrea serias penalidades.

