El acercamiento de Biden con Nicolás Maduro hace explotar memes “de amor” repentino

El conflicto Rusia-Ucrania está poniendo a Estados Unidos en una situación complicada, debido a la presión que llevó al presidente Joe Biden prohibir las importaciones de petróleo, gas y carbón de Rusia.

Antes de esa decisión, la Administración Biden comenzó acercamientos con el régimen de Nicolás Maduro, a fin de buscar una vía para levantar el embargo de petróleo.

Las críticas hacia el presidente Biden no se han hecho esperar. Ocurrieron desde el senado con las voces del republicano Marco Rubio (Florida), y el demócrata Bob Menéndez (Nueva Jersey).

El primero dijo que era inaudito que Estados Unidos pretendiera dejar de comprar petróleo a un “tirano”, para comprarle a “otro tirano”.

“Nicolás Maduro es un cáncer para nuestro hemisferio y nada de lo que hagamos le debería dar nueva vida a su reino de tortura y asesinato”, dijo Menéndez. “Como tal, me opongo clara y rotundamente a cualquier esfuerzo que rellene los bolsillos de los oligarcas del régimen de Maduro con dineros del sector petrolero”.

Además de esas críticas, los usuarios en redes sociales, como Twitter, han compartido varios memes que muestran el “amor” repentino hacia Maduro.

Algunos hacen referencia a que EE.UU. apoyaba al gobierno alternativo de Venezuela, liderado por Juan Guaidó, pero con quien no se podría negociar nada relacionado con petróleo… entonces habría que acudir a Maduro.

Otros destacan la relación nula entre EE.UU. y Venezuela… súbitamente reiniciada.

Alo, do You have any gas for your Friends of the north

"Ese momento cuando Biden reconoce a Maduro como el legítimo líder de Venezuela", escribió el usuario Damn Taffer, compartiendo una foto sonriente de Maduro y una de un Guaidó deprimido.

El sábado pasado trascendió que Maduro y sus funcionarios se reunieron con una delegación estadounidense integrada por Roger Carstens, el enviado presidencial especial para asuntos de rehenes; Juan González, director senior de Asuntos del Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional, así como Jimmy Story, el embajador de Estados Unidos en Venezuela.

Los usuarios aprovecharon para publicar un meme al respecto.

“Maduro reuniéndose con el equipo diplomático de Biden”, compartió la cuenta @lunarssr.

"Di mi nombre", dice el GIF animado con el personaje central de la serie Breaking Bad en la imagen.