Gustavo Dudamel se junta con la Filarmónica de Nueva York

Gustavo Dudamel regresa a la ciudad, luego de un largo hiatus, para dirigir dos semanas de conciertos de la Filarmónica de Nueva York y su serie La Conexión Schumann, la cual explora la relación entre Robert y Clara Schumann a través de programas de música orquestal, de cámara y contemporánea.

El programa de la primera semana, que arrancó ayer y se extiende hasta el sábado 12 en el Alice Tully Hall, incluye la Sinfonía No. 1, Primavera, de Schumann y la Sinfonía No. 2. Entre una y otra, se presentará el estreno mundial de Clara, de Gabriela Ortiz, obra comisionada por la Filarmónica de Nueva York para La Conexión Schumann.

Ortiz se inspiró en algo que Clara escribió en su diario a los 20 años: “Alguna vez creí tener talento creativo, pero he abandonado esa idea; una mujer no debe tener el deseo de componer – aún no ha habido ninguna que haya podido hacerlo. ¿Debería esperar ser yo quien lo haga?” La labor de Ortiz rinde tributo a Clara, reconoce sus talentos, y es también una señal de gratitud a las mujeres que, con su expresión artística a través de la historia, desafiaron los valores de sus sociedades”.

Dudamel presenta el estreno mundial de Clara, de Gabriela Ortiz (der), obra comisionada por la Filarmónica de Nueva York para La Conexión Schumann. Foto: Chris Lee

El segundo programa orquestal, de marzo 17 al 20 en el Rose Theater, presenta la Sinfonía No. 3 de Robert Schumann, Renana, y la Sinfonía No. 4, con el estreno mundial de Os pássaros da noite (Los pájaros de la noche) de Andreia Pinto Correia, la segunda obra comisionada por la Filarmónica para conciertos orquestales. Pinto Correia imaginó el título de su obra gracias a una carta que Robert Schumann escribió a su amigo, Johann Verhulst: “De tanto en tanto, los melancólicos pájaros de la noche aún revolotean a mi alrededor, pero la música los puede alejar”.

“Cuando pienso en la música de Schumann, siempre vuelvo a asombrarme por la creatividad, el ingenio melódico, el virtuoso contrapunto, y las incontables maneras en que podía pintar con la gama de una orquesta”, dice Dudamel. “Y desde luego, hay un profundo romanticismo, inspirado por Clara, su esposa y su musa. Pero ella era mucho más que eso – una pianista y compositora de vanguardia por derecho propio – y es por eso por lo que también queríamos presentar el estreno mundial de obras nuevas que exploran la pareja y su conexión, escritas por dos voces igualmente extraordinarias: Gabriela Ortiz y Andreia Pinto Correia”.

Las entradas a las funciones de la Filarmónica de Nueva York pueden adquirirse en línea en nyphil.org o llamando al (212) 875-5656. También pueden adquirirse en la taquilla del Alice Tully Hall.