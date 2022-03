Líderes demócratas del Senado presionan a Biden para terminar el Título 42 que permite expulsar a inmigrantes en forma expedita

El movimiento a favor de inmigrantes que exigen al presidente Joe Biden terminar con Título 42 logró el apoyo del líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer (Nueva York), y del senador Bob Menéndez (Nueva Jersey), presidente del Comité de Relaciones Exteriores, quienes pidieron al mandatario demócrata terminar con esa política que permite la expulsión expedita de inmigrantes en la frontera.

“No debemos olvidar cómo se originó esta política, como un cínico esfuerzo de la Administración Trump de utilizar la pandemia como justificación para expulsar a los migrantes vulnerables que buscaban refugio en este país”, dijo el senador Schumer.

Reconoció que ha afectado a familias que buscan asilo, debido a que huyen de sus países y “con razones válidas” para pedir ayuda.

“Yo y muchos otros pedimos responsabilidad inmediata para los involucrados… poner fin inmediato a esta política del Título 42”, indicó.

Agregó que junto con el senador Menéndez, enviaron una carta al presidente Biden para terminar con esta política renovada por los Centro para el Control de Enfermedades (CDC).

“No podemos continuar con estas políticas ilegales que ignoran nuestras leyes de refugiados”, dijo Schumer.

El líder demócrata celebró que un Tribunal de Circuito de D.C. exigiera a la Administración Biden tomar en consideración casos creíbles de asilo, pero el senador también lamentó que la decisión no terminara con el Título 42 por completo.

“El presidente Biden debe cumplir su promesa de restaurar completamente nuestras leyes de refugiados, imponer orden en la frontera y detener el uso del Título 42 para justificar estas deportaciones”, expuso Schumer.

El senador Menéndez, quien se disculpó por conectarse unos minutos más tardes, debido a una reunión sobre Ucrania en la que se encontraba.

“Ya es hora de restaurar el acceso al asilo legal y que salva vidas en nuestras fronteras“, dijo. “El uso continuo del Título 42 para expulsar a los migrantes sin controles de protección, en mi opinión, ha creado condiciones que amenazan la vida y ha aumentado significativamente la cantidad de cruces fronterizos peligrosos”.

Agregó que contrario a la justificación con la pandemia de COVID-19, esta política ha aumentado los riesgos para la salud pública, lamentado que se utilizara con fines migratorios.

“Expulsar niños no es lo que somos como nación y la Administración Biden debería defender con firmeza su decisión original de evitar que los niños sean expulsados”, dijo Menéndez. “Creo que puedo decir, como presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, que a medida que el mundo enfrenta desafíos históricos de refugiados y migración, es fundamental que Estados Unidos cumpla con sus compromisos legales para brindar acceso al procesamiento de asilo a quienes huyen de la violencia”.

A pregunta expresa de una de las reporteras conectada a la conferencia de prensa, el senador Menéndez reconoció que no se ha reunido personalmente con el presidente Biden para abordar este asunto, pero dijo que tanto él como otros colegas congresistas han pedido reunirse con el mandatario.

“Queremos abordar, de manera profunda, varios asuntos migratorios, y éste sería uno de los temas, si es que continúa”, expresó.

La conferencia fue convocada por varias organizaciones, como Immigration Hub, director ejecutivo, Sergio Gonzales, fungió como moderador.

“Las familias han sido empujadas a México y lugares y circunstancias increíblemente peligrosas en las que enfrentan violencia, como violación, trata y tortura; son devueltas a los mismos países de los que huyeron de la persecución y la tortura”, acusó Gonzales.

También estuvieron Guerline Jozef, directora ejecutiva de Haitian Bridge Alliance; Lee Gelernt, director adjunto del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU; Maria Odom, vicepresidenta senior de Programas Legales de Kids in Need of Defense (KIND), así como Melina Roche, gerente de campaña de Welcome with Dignitiy.

La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) ha liderado la batalla en tribunales contra el Título 42 y aunque considera que hay ciertos avances, la Administración Biden debería tomar una decisión de cancelar ese programa.

“La gran pregunta ahora es si la administración apelará que la decisión entre en vigor… instamos a la administración a no apelar la decisión”, dijo Gelernt.

Agregó que tienen listas otras acciones judiciales, incluso reforzar una demanda sobre menores no acompañados en un tribunal en D.C., pero el experto legal confió en que la Administración Biden tome la decisión de cancelar el Título 42.

Según datos de la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), en el año fiscal 2021, al menos 1.5 millones de inmigrantes fueron expulsados bajo las reglas del Título 42, la cual es una medida sanitaria para evitar propagación de infecciones, en este caso COVID-19.