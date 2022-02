El Título 42 es la estrategia más efectiva para expulsar a inmigrantes casi de inmediato, ¿será permanente?

En marzo del 2020, el Gobierno del expresidente Donald Trump implementó el Título 42, una normativa de salud debido a la pandemia de COVID-19 que ha permitido al Gobierno federal expulsar a miles de inmigrantes en forma expedita.

Solamente en el último año, casi un millón de no ciudadanos fueron procesados bajo esa política que el presidente Joe Biden prometió terminar, pero que ha defendido incluso en tribunales, generando molestia entre defensores de inmigrantes.

El periodista Felipe de la Hoz, quien ha escrito para The Intercept, The Nation, The New Republic, y es cofundador de Border/Lines, explica cómo inició este programa y cómo se ha convertido en un problema para el presidente Biden.

>> ¿Quién ideó el Título 42?

>> ¿Por qué si es sobre asuntos de salud se utiliza con fines migratorios?

>> ¿Por qué la Administración Biden defiende esta política, a pesar de haberla criticado en campaña?

Escucha el podcast en Spotify o dale click al siguiente enlace.

Te puede interesar:

>> Así beneficia a inmigrantes que USCIS cambiara el mensaje de su misión

>> Inmigrantes detenidos por ICE enfrentan condiciones precarias en medio de pandemia de COVID-19

>> Cómo y por qué está cambiando la población migrante en Estados Unidos