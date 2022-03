Yailin, la novia de Anuel, es criticada por su manera de hablar: “Alguien que me traduzca, por favor”

Yailin “la más viral” ha sido duramente criticada tras mostrarse hablando en las redes sociales. La dominicana aparece en un video explicando que irá al gimnasio con Anuel, su pareja, que ellos solo muestran una pequeña parte de su vida y que siempre están trabajando aunque no permitan que las personas vean esa parte de su día a día.

La cantante y bailarina dominicana recibió duras críticas debido a la manera en la que se expresó. Muchos dijeron que no sabe hablar y no entendieron algunas de las palabras que ella dijo.

“Y nos vamos pal gimnasio también… Esta lipo no se puede ir porque nosotros comemos demasiado entonces nos vamos por ahí pal gimnasio desde que lleguemos vamos a trabajar, a seguir trabajando, porque aunque uno no le demuestre a ustedes que uno está trabajando eso no quiere decir que uno no esté trabajando: uno está trabajando… Tamos trabajando… Ustedes ven lo que uno les permite ver de nosotros… Así que aprieten y tengan una farmacia cerca porque se les va a acabar la patilla”, dijo Yailin mientras detrás de ella estaba Anuel comiendo algún tipo de bocadillo.

Estos son algunos de los comentarios sobre el hablar de Yailin en el video publicado por la cuenta de Instagram de El Gordo y la Flaca:

“Un colegio también para que aprenda hablar”.

“Debería seguir callada con lo malo que habla”.

“Alguien me explica que dice no entiendo”.

“Y qué está aprendiendo a hablar? Esa mujer es de lo último”.

“Alguien que traduzca por favor, porque no se entiende absolutamente nada a esta señorita”.

Hace algún tiempo Anuel también recibió críticas por su manera de expresarse al hablar. Muchos aseguraron tras un video que posteó el boricua que no entendían ni una palabra de lo que había dicho. Mientras él presumía sus costosas joyas, dijo: “Tú viste cómo viramos patas arriba RD, les viramos patas arriba Los Ángeles anoche también, verdad, así que vamos a virar patas arriba todos los países que pisemos este año en la gira”.

Su manera de hablar dejó dudas en algunos de los usuarios de redes sociales: “Más vale busque para aprender hablar que estar presumiendo cosas”, “Esta vez entendí un poco más.. ok”, “Alguien entendió algo?” y “Alguien me puede traducir lo que dijo Anuel? ” se pudo leer en esa oportunidad.

Sigue leyendo: Anuel y Yailin reciben nuevas críticas tras posar juntos en la portada de una revista

En su nueva canción titulada ‘McGregor’, Anuel AA afirma que no se ha borrado el tatuaje de Karol G de la espalda

Karol G salió de fiesta y mostró su sensualidad bailando reggaetón en un vestidito rosa

Aseguran que Karol G tiene un nuevo amor y también es cantante