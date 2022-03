Ferdinando Valencia aún llora a su hijo Dante por las noches, el pequeño que murió con tan sólo tres meses de vida

A casi tres años del lamentable fallecimiento de su hijo Dante a los tres meses de edad por complicaciones de una meningitis, Ferdinando Valencia confiesa que aunque ya puede hablar del tema con más naturalidad, todavía hay ocasiones en donde el dolor se apodera de él y no puede evitar romper en llanto.

En un breve encuentro con la prensa, el actor señaló que cuando llega a derrumbarse al recordar a su pequeño, es su esposa, Brenda Kellerman, quien acude a su rescate y hace que la pena poco a poco vaya desapareciendo de su corazón.

“El chillón con todo lo de Dante soy yo, a veces no me aguanto y ella llega a consolarme. Cuando llega la noche también llega la soledad, me levanto de la cama y no puedo más, me suelto a llorar, así que le agradezco de todo corazón por estar conmigo y llorar si le dan ganas también. Estamos juntos en esto desde que pasó”, dijo Ferdinando.

Asimismo, el histrión aseguró que le duelen las críticas que su mujer recibe en las redes sociales, pues muchas personas han llegado a decir que pareciera que no le duele lo que le sucedió al gemelo de su hijo Tadeo, pues desde ese día se muestra con una sonrisa, y afirmó que admira la fortaleza que la costarricense tiene en realidad.

