Marta Kostyuk: No a la guerra significa para mi querer que Ucrania se rinda

Los deportistas ucranianos siguen dando su opinión referente a los ataques bélicos del ejercito de Rusia, en esta oportunidad fue la tenista Marta Kostyuk, quien después de vencer a la belga Maryna Zanevska con un pizarra de (6-7. 7-6 y 7-5) se sinceró con la prensa y reiteró lo difícil que ha sido soportar toda esta situación y el vivir con el miedo de perder un familiar.

“Te acuestas sin saber si, cuando despiertes, todavía tendrás una familia. Ese fue mi estado mental los primeros días. Luego, te acostumbras a la situación, entiendes lo que está pasando, quién está haciendo qué, las tácticas de los rusos”, afirmó Marta Kostyuk.

🇺🇦 @marta_kostyuk comes from 3-5 down in the decider against Ukraine-born Zanevska to reach Round 2.#IndianWells pic.twitter.com/WQT4OZSkzd — wta (@WTA) March 11, 2022

Como ha pasado en estas dos semanas de conflicto en suelo ucraniano, muchos deportistas han optado por dejar sus disciplinas para defender a su país de los ataques del ejercito ruso. Es por ello que, la joven tenista se lamenta el no poder hacer lo mismo.

“Al principio me sentí culpable por no estar allí. Toda mi familia está allí menos yo, ¿por qué?” Me sentí culpable jugando al tenis, que el cielo sobre mí era azul y tranquilo. Pero no es saludable. Todos luchan como pueden. Mi trabajo es jugar al tenis. Así es como puedo ayudar. Nunca me había sentido tan unida a mi país y al pueblo ucraniano como hoy. Somos una gran familia“, añadió la ucraniana.

Pero las criticas a las decisiones del presidente Vladimir Putin no han sido las únicas, sino que además, Marta Kostyuk, añadió que algunos tenistas rusos han tenido actitudes inapropiadas al no pedir disculpas sobre toda esta situación.

“Un jugador me envió un mensaje, otro chateó conmigo, pero no escuché ninguna disculpa. No tienes que estar involucrado en política para comportarte como un ser humano. Todo el mundo sabe lo que está pasando. Me duele cada vez que llego a la pista y veo a todos estos jugadores rusos. Su único problema ahora mismo es no poder hacer transferencias de dinero. Es inaceptable”, dijo la ucraniana.

A pesar de su corta edad, la nacida en Kiev está convencida que el ejercito ucraniano luchará hasta el último día por defender su país. Es por ello que, en varias oportunidades que no creo que en el dicho de “No a la guerra” porque piensa que es un mensaje para que se rindan.

“Ucrania nunca se rendirá. Podemos perder, aunque no lo creo, pero Ucrania nunca se rendirá. Así que el no a la guerra para mí significa querer que Ucrania se rinda porque Putin nunca se detendrá, todo el mundo sabe lo loco que está. Así que luchamos. Y estos comunicados de prensa me duelen porque no tienen sentido“, finalizó la tenista.

Por último, la ucraniana deberá enfrentarse a su próxima rival este sábado, la cual será la también belga y número 20 del mundo; Elise Mertens. Lo que está claro, es que la tenista seguirá dando lo mejor de si en el tenis para dejar en alto la bandera de Ucrania.

