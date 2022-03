Caída del cabello y otras señales de que no están consumiendo suficientes grasas

Consumir una pequeña cantidad de grasa es una parte esencial de una dieta sana y equilibrada. El cuerpo necesita de grasas para ciertas funciones. La deficiencia de grasas puede manifestarse de distintas formas, la pérdida de cabello puede ser una de ellas.

No todas las grasas son iguales y los expertos en nutrición recomiendan a las personas inclinarse hacia las grasas buenas, las grasas no saturadas.

De debe consumir grasas pero no en exceso. El Servicio Nacional de Salud de Reino Unido (NHS) explica que demasiada grasa en la dieta, especialmente grasas saturadas, puede elevar el colesterol, lo que aumenta el riesgo de enfermedades del corazón.

La Fuente de Nutrición de Harvard señala que las grasas buenas pueden mejorar los niveles de colesterol en la sangre, aliviar la inflamación, estabilizar el ritmo cardíaco y desempeñar otras funciones beneficiosas.

Por qué necesita grasas tu cuerpo

La grasa es una fuente de ácidos grasos esenciales que el cuerpo no puede producir por sí mismo. Las grasas son necesarias para absorber las vitaminas que son solubles en grasa (liposolubles); apoyan el crecimiento celular y la producción de hormonas. La grasa también se convierte en energía e incluso ayudan a sentirte satisfecho.

Señales de deficiencia de grasas

Deficiencia de vitaminas. Las vitaminas que son liposolubles, como la vitamina A, vitamina D, vitamina E y vitamina K, solo se pueden absorber con la ayuda de las grasas.

Pérdida de cabello. Healthline explica que las moléculas grasas llamadas prostaglandinas promueven el crecimiento del cabello. Consumir muy poca grasa puede ocasionar pérdida de cabello o que éste cambie su textura.

Dermatitis. La grasa es parte esencial de la estructura de las células de la piel. También ayuda a la piel a mantener su barrera de humedad.

Sistema inmunológico debilitado. El cuerpo necesita obtener grasa de los alimentos para producir varias moléculas que estimulan la actividad de las células inmunitarias.

Cicatrización lenta de las heridas. Las personas pueden obtener suficientes grasas en una dieta equilibrada y saludable.

Las deficiencias de grasa pueden deberse a varios factores, entre ellos trastornos de la alimentación, dietas restrictivas extremadamente bajas en grasas.

Harvard recomienda que en lugar de adoptar una dieta baja en grasas, es más importante concentrarse en comer grasas “buenas” beneficiosas y evitar las grasas “malas” dañinas.

Tu cuerpo necesita que consumas grasas, aunque no demasiada. El NHS señala que cualquier grasa que no sea utilizada por las células de su cuerpo o que no se convierta en energía se convierte en grasa corporal. Asimismo, los carbohidratos y las proteínas no utilizados también se convierten en grasa corporal.

