Cliente de McDonald’s en Rusia se encadena a la puerta para detener su cierre

Un hombre ruso protestó por el cierre de operaciones de los restaurantes de McDonald’s en su país y se encadenó a la puerta de un McDonald’s en Moscú en un intento por mantenerlo abierto.

A muchos clientes de McDonald’s en Rusia no les encantó la noticia del cierre temporal de 850 la cadena de hamburguesas efectuado el día de ayer, en medio de la invasión rusa a Ucrania. Uno de ellos fue el hombre identificado como Luka Safronov, quien unas horas antes del cierre protagonizó la escena capturada en video.

Russian painter Nikas Safronov's son, Luka Zatravkin, handcuffed himself to the doors of the company branch in Moscow to protest the decision to close McDonald's.

You can see his pain.#russia #ukraine #RussianUkrainianWar #McDonalds #kyiv #Moscow pic.twitter.com/9FnagS098q

— Clear Blue 🐋 (@ClearBlueSee) March 14, 2022