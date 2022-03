En body rosado de hilo, Noelia luce sus piernas y caderas de tentación frente al espejo

La siempre sexy cantante Noelia ha vuelto a acaparar las miradas gracias a un video que publicó en su cuenta oficial de Instagram para desearle buenas noches a sus fans, y que la muestra frente a un espejo, usando un ajustado body color rosa tipo hilo dental con el que lució al máximo sus piernas y caderas de tentación.

“Have a 💋noelicious💫 night 🎉🍒😋 #Noelia💋 #noeliciousbaby #noeliciousnights #noelicious”, escribió al pie del clip que tiene casi 75 mil visualizaciones y 429 comentarios.

“Preciosísima usted Noelia 😍😍”, “Demasiada sensualidad 🔥🔥” y “Tienes un cuerpazo espectacular 😘😋”, son por mencionar algunos de los halagos que recibió la también empresaria.

Por si no fuera suficiente, la puertorriqueña aprovechó para usar un ajustado traje de baño donde no tuvo reparo en enseñar sus torneados atributos en pecaminosas tomas con la cámara de su celular; ella escribió en su post: “Es viernes y es día de ir temprano a la playa… Feliz fin de semana #Noelia💋”.

Sin duda alguna, Noelia es una de las famosas consentidas de la famosa red social gracias a que sabe cómo consentir a sus admiradores con toda clase de contenido que siempre acelera pulsaciones. View this post on Instagram A post shared by Noelia (@noeliaofficial)

