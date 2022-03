Exdelantero italiano eligió entre Lionel Messi o Cristiano Ronaldo: “Prefiero al humano con alma que al marciano sin sentimientos”

La eliminación prematura del PSG en la Champions League ha desatado muchas opiniones respecto al rendimiento de Lionel Messi, mismo que su afición reprobó el fin de semana pasado. El último en soltar unas duras palabras contra el argentino fue el exdelantero italiano Paolo Di Canio.

“Se acaba el partido, Messi sale, se toca el pelo y no tiene emociones. Mirad a Cristiano: ¿me pones en el banquillo ante el City? Me voy a Portugal, regreso y marco un hat-trick. Entre los dos, y no por talento, prefiero al humano que se construyó él solo con un alma y un corazón al marciano sin sentimientos”, declaró para SKY Sport.

Esto respondió sobre la eterna comparación entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, quienes reinan en el fútbol mundial desde el 2008.

“Se notó su falta de carácter, algo que se cuestionó también en la selección. Está claro que pueden pitarle. Lo ficharon y era el sueño, la maravilla y luego la actitud fue distinta”, agregó.

Luego le preguntaron por Neymar y también dejó un recado importante para el brasileño: “No está haciendo cosas a la altura de su talento y hace un mes, en una entrevista, dijo que está deseando jugar en la MLS para tener tres meses de vacaciones por temporada. ¿Dónde está el respeto?”.

¿Quién fue Paolo Di Canio?

En su época de jugador profesional vistió las camisetas de Lazio, Juventus, AC Milán, Celtic, West Ham, entre otros. También dirigió en Inglaterra desde el 2011 al 2013.

‘Paolino’ fue figura en Lazio y era polémico por su pública admiración por la ideología fascista de Benito Mussolini. Muchas de sus celebraciones fueron con gestos alusivos a esa pensamiento político y le trajo problemas.

Incluso tiene tatuada las letras DVX, del latín ‘DVX mea LVX’, cuyo significado en italiano es ‘il Duce mia Luce’ lo que en español significa ‘el guía es mi luz’. Este fue el apelativo propagandístico con la que Mussolini se dio a conocer en el mundo.

Así definía Di Canio en el área.

Ni los Supercampeones, ni Barrabases…

Golazo en la #PremierLeague sacado de un CUENTO MÁGICO

Esto es lo que hacía Paolo Di Canio…!!!pic.twitter.com/4CWJhsaTAE— Carlos Casabona (@CarlosCasabonaN) January 17, 2022

También te puede interesar:

– Fotos: Antonela Roccuzzo presenció en París los abucheos a Lionel Messi y no lo pasó nada bien

– ¿Regreso a casa? Padre de Messi habría contactado al Barcelona para la vuelta de su hijo a España [Video]

– Lionel Messi y Neymar son pitados por su afición luego de traumática eliminación en Champions League [Video]