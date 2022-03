Raúl González sobre su experiencia en Telemundo: “Pensé que mi carrera en televisión se había acabado”

Raúl González habló con Jomari Goyso para su podcast, ‘Sin Rodeo’, sobre su experiencia en Telemundo y aseguró que después de 3 años en dicha cadena: “Pensé que mi carrera en televisión se había acabado”.

En una charla de un poco más de media hora, Jomari hizo un paseo sobre la carrera de Raúl, hablaron del crecimiento del venezolano, sus caídas, sus triunfos y, sobre todo, los aprendizajes. Por supuesto, también hablaron de la Fórmula RG, el nuevo emprendimiento empresarial de González como consecuencia de su secreto que lo ha llevado a alcanzar su mejor versión física y emocional de toda su vida.

Jomari, le preguntó todo aquello que aseguró que siempre le dio curiosidad, sobretodo porque el mundo del entretenimiento latino en Estados Unidos, recién comenzó a conocerlo cuando llegó a país desde España.

Por ejemplo, quería saber por qué se repetía tanto de que González sería el sucesor de Don Francisco. Raúl le contó que el propio chileno se lo pidió, pero que los ejecutivos que tenía Univision en ese momento no lo permitieron, algo que aseguró que lo llevó a no querer renovar contrato con dicha empresa, y buscar su oportunidad en otro lado, ¿cuál? Telemundo.

“Al año sucede que don Francisco ya no estaba en Univision, y nos reencontramos en Telemundo, y él me produce un programa que se llama ‘La Gran Oportunidad’, un programa de concurso de cacería de talento, y pude hacer con él 13 programas… Fue una de las experiencias más bonitas, de mayor aprendizaje, de tener a ese monstruo de la televisión ya viendo de otra manera, como el jefe… Hoy en día seguimos en contacto”, le contó González a Jomari.

Pero luego llegó una de las confesiones nunca antes revelada, que pese a su aprendizaje al lado de Don Francisco, su mala experiencia dentro de Telemundo lo hizo pensar que su carrera en la televisión, esa que había comenzado cuando tenía 5 años, había llegado a si final.

“Estoy tres años en Telemundo, no fue lo que ellos esperaban, no fue lo que yo esperaba, en ese momento yo dije: ‘Mi Carrera en a televisión se acabó’… Porque habíamos tenido un intento con Angélica Vale, que se llamó ‘Qué Noche’, no funcionó, desafortunadamente, y luego venía ‘Gran Oportunidad’, que se hicieron 13 episodios, y hasta ahí llegó… Luego ellos me ofrecen quedarme en el show de la mañana, y yo les dijo: ‘Yo no vine aquí a quedarme en el show de la mañana, me vine aquí a tratar de hacer mi proyecto, mi programa de entretenimiento, no pasó nada y eso no lo quiero hacer’, y eso terminó un 31 de diciembre, me pegó muy fuerte”, le dijo Raúl a Jomari.

Fue allí donde comenzó un momento de depresión para el actor y presentador venezolano, hasta que e llamado de quien era el presidente de entretenimiento de Univision en ese momento, Adrián Santucho, lo rescató y lo regresó a Univision para conducir Teletón.

Y luego, Luz María Doria, actual vicepresidenta, productora ejecutiva de ‘Despierta América’, quien se sumó al regreso invitándolo en todas las oportunidades posibles a ‘la casita más feliz de la televisión hispana’, hasta que un año después, en el 2019, hizo su regreso oficial.

“En febrero recibo una llamada telefónica de Adrián Santucho, no puedo contar lo emocionante que fue para mí, hizo una estrategia de pasar por la alfombra de ‘Premio Lo Nuestro’… Luz María Doria, me dice que por qué no voy una semana a promocionar Teletón, y también fue otra gran lección para mí… Cuando yo me fui de Univision no me fui con las puertas cerradas, porque sino no estaría ahí, luego me fui quedando, tuve gente que me decía: ‘cómo es posible, te fuiste ahora regresas’, para mí el peor error fue no haberme atrevido”, aseguró González.

