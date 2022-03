Suben las ventas de píldoras de yoduro de potasio por temor a un accidente en plantas nucleares

El conflicto entre Rusia y Ucrania ha provocado que la demanda de píldoras de yoduro de potasio se dispare, pues la gente busca protegerse ante el temor de que se produzca una lluvia radiactiva por ataques accidentales o intencionados a las centrales nucleares ucranianas, o por el uso de una bomba nuclear, dio a conocer CNN.

Ante estos posibles escenarios existe el riesgo de que se liberen a la atmósfera grandes cantidades de yodo radiactivo y las personas buscan protegerse consumiendo píldoras de yoduro de potasio, lo que ha disparado la demanda.

Cuando se utiliza según las indicaciones, el yoduro de potasio puede saturar la glándula tiroides y evitar que absorba el yodo radiactivo.

Lo peligroso es que si hay una exposición a la radiación, la glándula tiroides no puede distinguir entre el yodo normal y el radioyodo y absorberá ambos, y una exposición excesiva puede provocar cáncer de tiroides.

En este contexto, los grandes fabricantes de yoduro de potasio en Estados Unidos han agotado sus existencias en las últimas semanas, en coincidencia con la invasión de Rusia a Ucrania.

Como era de esperarse, se ha desatado una escalada de precios: en eBay, cuatro cajas de pastillas de yoduro de potasio Thyrosafe se cotizaron el lunes en $132.50 dólares; la caja de pastillas IOSAT de 130 mg se vendió a $89.95; mientras que la caja de 14 pastillas IOSAT, fabricada por Anbex, se vendió a $13.99 dólares.

Las pastillas de yoduro de potasio no son una cura para todo y no ofrecen una protección del 100% contra el yodo radiactivo. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC) han advertido que una sola dosis protege la glándula tiroides durante solo 24 horas y que tomar dosis más altas, o ingerirla con una frecuencia mayor a lo recomendado, no ofrece más protección y puede causar enfermedades graves o hasta la misma muerte.

Los CDC también han señalado que las píldoras de yoduro de potasio solo protegen a la tiroides y funcionan mejor para ciertos grupos de edad.

Anbex, Inc. en los Estados Unidos, es uno de los principales productores de píldoras de yoduro de potasio IOSAT y señala en su página web que no cuentan con existencias debido a la alta demanda.

Troy Jones, vicepresidente de ventas y marketing de Anbex, dijo que la empresa recibió una avalancha de pedidos a partir de mediados de febrero de hasta 15 millones de pastillas de una variedad de compradores, incluyendo particulares, revendedores, hospitales, municipios y gobiernos de todo el mundo.

Jones comentó que históricamente la demanda de yoduro de potasio se dispara cuando hay una amenaza real o percibida de lluvia radiactiva, pero recalcó que los consumidores deberían seguir las orientaciones de los CDC y tomar las pastillas de yoduro de potasio únicamente por consejo de las autoridades sanitarias.

También te puede interesar:

– Chernóbil quedó una vez más sin electricidad, afirma Ucrania

– La ONU advierte la posibilidad de un conflicto nuclear a medida que aumentan las tensiones entre Ucrania y Rusia

– Estados Unidos intensifica negociaciones con China ante posible cercanía con Rusia tras invasión de Ucrania