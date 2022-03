Acusan a Anuel AA de dejar en la calle a su antigua novia y a su único hijo en común

Hace unos días Anuel AA concedió una entrevista junto a su futura esposa Yailin en la que aclaró que ella aún no había podido conocer a su hijo Pablo porque el niño vive en Puerto Rico con su madre, Astrid, aunque dio a entender que el encuentro entre las dos personas más importantes de su vida tendría lugar más pronto que tarde.

En general, el tono de sus declaraciones daba a entender que su antigua pareja y él estaban en total sintonía en lo relativo a la educación de su único retoño en común, pero la realidad no serían tan idílica como él la pintaba. Ahora las hermanas de Astrid han compartido una serie de mensajes a través de sus Stories en las que aseguran que Anuel ha dejado a madre e hijo en la calle y no se preocupa por su pequeño más allá que para enviarle dinero.

“No eres hombre y mucho menos padre. Recuerda que todo lo que sube así mismo baja. Los sacaste a la calle. No te preocupes, que ella no está sola“, le ha reprochado una de sus antiguas cuñadas.

Falso, mal padre, puerco o sinvergüenza son solo algunos de los calificativos que las tías de su hijo le han dedicado por medio de la red social. También le han recordado que con su supuesto desinterés y egoísmo solo consigue hacerle daño a Pablo: “Le rompes el corazón, y nosotros tenemos que vivir eso mientras cojo**as con tu carrera”.

Sorprendentemente las hermanas de Astrid también han compartido un vídeo con fecha de noviembre del año pasado en el que ella aparece besando al famoso artista a la puerta de una casa, aunque es cierto que en aquella época él aún no había hecho oficial su noviazgo con Yailin.

Lo más probable es que las tensiones entre ambas partes hayan empeorado considerablemente después de que la actual novia de Anuel desvelara que él le regaló recientemente un lujoso Bentley.

