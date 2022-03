Khloé Kardashian está lista para abrirse al amor y totalmente lejos de Tristan Thompson, ahora busca un hombre bueno que la haga reír

La hermana de Kim Kardashian ya ha comunicado a todos sus allegados, familiares y amigos, que está oficialmente en el mercado de solteros y que hará todo lo posible por encontrar a alguien a la altura de las circunstancias. Por el momento, Khloé se conformaría con alguien que simplemente le divierta, aunque tampoco descartará la posibilidad de empezar a planificar un ilusionante futuro si acabara cruzándose con el hombre de sus sueños.

Esta decisión la ha tomado después de asimilar que finalmente su relación sentimental con el jugador de baloncesto Tristan Thompson, padre de su hija True, no va a ninguna parte después de cuatro años marcados por las infidelidades recurrentes del deportista, Khloé Kardashian ya está mental y emocionalmente preparada para rehacer su vida amorosa con alguien completamente nuevo, un hombre íntegro y leal con el que recuperar la ilusión.

“Poco a poco Khloé va entrando de nuevo en el mundo de las citas, y le entusiasma la perspectiva de conocer a alguien nuevo. Se siente aliviada y emocionada tras haber pasado página y al abrir un nuevo capítulo de su vida”, ha expresado una fuente de su entorno en conversación con el portal de noticias E! News, que ha descrito a la celebridad como una mujer “optimista” en el terreno afectivo a pesar de los desengaños vividos hasta ahora. View this post on Instagram A post shared by Khloé Kardashian (@khloekardashian)

“Khloé es una chica muy optimista y está segura de que tarde o temprano encontrará el amor“, ha señalado el mismo informante, quien asegura que toda la familia Kardashian-Jenner apoyará y ayudará a la diseñadora a la hora de cumplir su objetivo. “Están muy contentos por ella. No han dejado de respaldarla en estos meses tan difíciles y estarán con ella de cara a todo lo que llegue”, ha concluido.

