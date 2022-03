Michelle Galván se derrumba frente a las cámaras de Primer Impacto

Ser mamá y además trabajar no es fácil. Michelle Galván ahora está en una dura etapa y consiste en tener que dejar a su hija, porque ya la pequeña está en edad de estar en la escuela. Pero el tener que vivir esta separación no es fácil, para ninguna madre, aún cuando tenga beneficios tanto para el menor, como para la mujer en sí.

En primer lugar está en cómo la interacción con otros niños y niñas le permite mejorar en el lenguaje. En el caso de la madre obtiene más tiempo para sí misma, lo malo es que en algunos casos se despierta el sentimiento de culpabilidad. Por estar lejos del ser amado, y más aún cuando éste es un hijo e hija.

Junto a Pemla Silva en Primer Impacto dijo que tenía el corazón destrozado por esta realidad. Y es que en el caso de Ford, hijo de Pamela, éste ya se acostumbró a la dinámica y le gusta. Pero para Michelle esto es nuevo y parece que no está siendo fácil separse de su pequeña Megan. Pero aplaudió el avance que representa en su hija la interacción social con otros de su edad. “Mamás, el reto que nos queda es no tener esa culpa que siempre yo creo que nos va a acompañar, sobre todo cuando trabajas”, dijo la comunicadora. View this post on Instagram A post shared by Michelle Galvan ❤️ (@michellegalvantv)

No cabe duda que Michelle Galván es una mamá enamorada. View this post on Instagram A post shared by Michelle Galvan ❤️ (@michellegalvantv)

