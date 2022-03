Mira la casa de campo de estilo japonés donde se hospedó Ludwika Paleta

La actriz polaca Ludwika Paleta, residenciada desde hace años en México, pasó un fin de semana mágico en el Lago de Atlangatepec, Tlaxcala. Esto gracias a su estadía en JapoNeza retreat y Nakamura, un hotel de lujo con estilo japonés.

Paleta compartió en sus redes sociales varias fotos y videos de sus experiencias durante este viaje. En la publicación, escribió: “Un fin de semana de descanso y familia. Gracias JapoNeza retreat y Nakamura por esta experiencia. Qué bonito es México y qué bonita su gente”.

Cada uno de los espacios de esta residencia son fotografiables, pues su diseño es realmente bonito.

La característica principal de esta residencia vacacional de lujo es la mezcla de la cultura japonesa con la mexicana. Idea que estuvo a cargo de Fausto Terán.

A la vez, su mayor atractivo son las impresionantes vistas que ofrece. Ofrecen días rodeados de naturaleza en los cuales los visitantes podrán respirar aire fresco y tener contacto con la naturaleza.

Aseguran que durante la estadía en este lugar vivirán un “oasis privado”.

Los interesados en este mágico lugar pueden reservar a través de Airbnb, se debe tomar en cuenta que la casa tiene capacidad para 10 huéspedes. En total hay cuatro habitaciones, cinco camas y cuatro baños.

Se ofrece la posibilidad de alquilar la casa en su totalidad y también se puede alquilar por habitaciones.

Además de las comodidades de la casa, también se puede disfrutar de largas caminatas, de horas en el jacuzzi o de conversaciones en la terraza.

Otro de los servicios que ofrece son los paseos en globo aerostático, viaje que deja a disposición de sus pasajeros una de las más impresionantes vistas a la que tendrán acceso. View this post on Instagram A post shared by JapoNeza retreat y Nakamura (@japonezaretreat)

